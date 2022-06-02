Uğurhan Kuş kimdir? Danıştay üyesi Uğurhan Kuş nereli kaç yaşında? Danıştay Üyeliğine seçilen Uğurhan Kuş'un kim olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş'un Danıştay Üyeliğine seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Uğurhan Kuş kimdir? Danıştay üyesi Uğurhan Kuş nereli kaç yaşında? Danıştay Üyeliğine seçilen Uğurhan Kuş'un kim olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş'un Danıştay Üyeliğine seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanı Yardımcısı Uğurhan Kuş Danıştay Üyeliğine seçildi. Buna ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155'inci maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanunun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince gerçekleşti.

Uğurhan Kuş kimdir?

Uğurhan Kuş'un kim olduğu ve nereli olduğu da merak ediliyor.

Uğurhan Kuş 1973 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimlerini başarıyla tamamlayan Uğurhan Kuş Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Uğurhan Kuş 1997 yılında Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Kuş, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütmekteyken 08.07.2019 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Uğurhan Kuş, evli ve üç çocuk babasıdır.

Danıştay üyeliğine seçilen isimler

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından Genel Kurulunca Danıştay Üyeliğine seçilenler hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan, Danıştay Üyeliğine seçildi.

Danıştay nedir?

Danıştay; Türkiye'nin idari yargı organıdır. İdari davaların bakıldığı mercidir. Aldığı kararlara yürütme uymak zorundadır. Ayrıca yürütme organlarına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olup yönetimin yargı yoluyla denetlenmesi görevini yapan bir yargı kuruluşudur. Danıştay 9 dava dairesi 1 idari daire olmak üzere toplam 10 daireden oluşur.