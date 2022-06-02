Nurten Çolakoğlu kimdir? Danıştay üyesi Nurten Çelikoğlu nereli, kaç yaşında? Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı. Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu da Danıştay üyesi olarak seçildi. Nurten Çolakoğlu'nun kim olduğu da son günlerde vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Nurten Çolakoğlu kimdir? Danıştay üyesi Nurten Çelikoğlu nereli, kaç yaşında? Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı. Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu da Danıştay üyesi olarak seçildi. Nurten Çolakoğlu'nun kim olduğu da son günlerde vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunca Danıştay Üyeliğine yeni isimler seçildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan, Danıştay Üyeliğine seçildi.

Nurten Çolakoğlu kimdir?

Danıştay Üyesi seçilen Nurten Çolakoğlu'nun aslen Sungurlulu olduğu öüğrenildi. Nurten Çolakoğlu aynı zamanda Ankara İdare Mahkemesi Başkanıdır. Nurten Çolakoğlu HSK tarafından Danıştay üyeliğine seçildi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu Duyurusu

Danıştay'da boş bulunan 3 (üç) üyelik kadrosuna Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 01/06/2022 tarihli oturumunda yapılan gizli oylamayla seçim yapılmış olup,

1- Ankara İdare Mahkemesi Başkanı (33590) Nurten ÇOLAKOĞLU,

2- Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı (37778) Levent Barış TÜFENKCİ,

3- Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı (37779) Kenan BALAN, Danıştay Üyeliğine seçilmişlerdir.

Danıştay nedir?

Danıştay; Türkiye'nin idari yargı organıdır. İdari davaların bakıldığı mercidir. Aldığı kararlara yürütme uymak zorundadır. Ayrıca yürütme organlarına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olup yönetimin yargı yoluyla denetlenmesi görevini yapan bir yargı kuruluşudur. Danıştay 9 dava dairesi 1 idari daire olmak üzere toplam 10 daireden oluşur.