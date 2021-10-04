KYK burs başvuruları başladı mı? 2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs başvuruları başladı mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi üniversitelerde de yüz yüze olacak şekilde başladı. Okullarında yerlerini alan öğrenciler KYK burs başvurularının açılmasını dört gözle bekliyor. Son zamanlarda yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle bursa daha fazla ihtiyacı olan öğrenciler KYK burs başvurularını kaçırmak istemiyor. 2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları hangi tarihte yapılacak?

KYK burs başvuruları başladı mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi üniversitelerde de yüz yüze olacak şekilde başladı. Okullarında yerlerini alan öğrenciler KYK burs başvurularının açılmasını dört gözle bekliyor. Son zamanlarda yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle bursa daha fazla ihtiyacı olan öğrenciler KYK burs başvurularını kaçırmak istemiyor. 2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları hangi tarihte yapılacak?

Yüz binlerce üniversite öğrencisi KYK burs başvurularının ne zaman başlaycağını merak ediyor. İşte KYK burs başvurularında dair detaylar...

KYK burs başvuruları başladı mı?

KYK burs başvuruları henüzbaşlamadı. KYK burs başvurularıba dair detaylar haberimizde olacak...

2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

2021 KYK burs başvurularının çok kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Zira ek tercih ve DGS yerleştirme sonuçları açıklandı ve adaylar kayıtlarını tamamlamaya başladı. Kayıtlar tamamlandıktan sonra KYK burs başvuruları alınmaya başlanacak. Burs başvurularının da önümüzdeki hafta KYK e-Devlet uzantısı üzerinden başlaması bekleniyor.

2021 KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

KYK burs başvurusu yapmak isteyen önrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını kolayca yapabilirler. KYK burs başvurusu için tıklayın...

2021-2022 KYK bursu ne kadar?

2020 senesinde KYK burs ve kredileri üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora için ise bin 950 lira idi. 2021 yılında KYK burslarına zam yapılması gündemde.

KYK bursu nedir?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

KYK bursundan yararlanacak öğrenciler

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK bursundan yararlanamayacak olan öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.