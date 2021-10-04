Kredi faizleri düştü mü? Kredi faizleri ne kadar oldu? Konut kredisi faizleri ne kadar (Güncel)

Merkez Bankası 16 ay aradan sonra faizlerde ilk kez indirime gitti. Faizler 100 baz puan indirim ile yüzde 19'dan 18'e indirildi. MB'nin bu kararı bir çok kişiyi heyecanlandırdı. Ev almak isteyen ancak yüksek banka faizleri nedeniyle bu isteklerini erteleyen vatandaşlar kredi faizleri düştü mü? sorusunu sormaya başladı. Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirimi banka kredi faizlerine olumlu yönde yansıyabilir. Peki Kredi faizleri ne kadar oldu? Konut kredisi faizleri ne kadar? Güncel banka kredi faizleri ne kadar oldu?

Merkez Bankası 16 ay aradan sonra faizlerde ilk kez indirime gitti. Faizler 100 baz puan indirim ile yüzde 19'dan 18'e indirildi. MB'nin bu kararı bir çok kişiyi heyecanlandırdı. Ev almak isteyen ancak yüksek banka faizleri nedeniyle bu isteklerini erteleyen vatandaşlar kredi faizleri düştü mü? sorusunu sormaya başladı. Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirimi banka kredi faizlerine olumlu yönde yansıyabilir. Peki Kredi faizleri ne kadar oldu? Konut kredisi faizleri ne kadar? Güncel banka kredi faizleri ne kadar oldu?

Yükske faizler yatırım yapmak isteyen, iş yeri açmak isteyen, ev ve araba almak isteyen milyonlarca vatandaşın önünde engel olarak duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her fırsatta yüksek faize karşı olduğunu dile getirmişti. Erdoğan'ın açıklamasından sonra Merkez Bankası uzun süre sonra faizlerde indirime gitti. MB faizleri 100 baz puan indirerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirdi.Merkez Bankası'nın bu hamlesi vatandaşları banka kredi faiz oranları konusunda umutlandırdı. Peki Kredi faizleri düştü mü? Kredi faizleri ne kadar oldu? Güncel konut kredisi, ev kredisi, araç kredisi ve ihtyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Kredi faizleri düştü mü?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararından sonra milyonlarca kişi banka kredi fazilerinin düşüp düşmediğini araştırmaya başladı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kredi fazilerini aşağı çekebilir. Ancak MB'nin 100 baz puan faiz indiriminin kredi fazilerine yansıması sembolik oranlarda olabilir. Ayrıca yapılan faiz indirimi banka faiz oranlarına yansıması biraz zaman alabilir.

Kredi faizleri ne kadar oldu? (Konut)

Vakıfbank %1,37 3 Ay 120 Ay

TEB %1,37 3 Ay 120 Ay

Akbank %1,37 1 Ay 120 Ay

Ziraat Bankası %1,37 3 Ay 120

Türkiye İş Bankası %1,38 3 Ay 120

Yapı Kredi %1,39 3 Ay 120

Garanti BBVA %1,42 3 Ay 240

ING Bank %1,47 3 Ay 120

QNB Finansbank %1,48 3 Ay 180 Ay

Alternatif Bank %1,61 3 Ay 120 Ay

Fibabanka %1,64 3 Ay 120 Ay

HSBC %1,74 3 Ay 120 Ay

ICBC Turkey %1,89 2 Ay 120 Ay

Barclays'tan Merkez Bankası faiz tahmini

Uluslararası yatırım bankası İngiltere merkezli Barclays, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 17.9'a çıkarırken, TCMB'nin faizlerde ekim, kasım ve aralık aylarında art arda 75'er baz puanlık indirim yapacağı tahmininde bulundu. Bu iddia gerçekleşirse faizlerde yaşanan indirimle brlikte banka kredi faiz oraları da düşecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.