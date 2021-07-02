Kurban nasıl kesilir? Bir kurbana kaç hisse girilebilir? Kurban bayramı 2021 yılında 20 Temmuz salı gününe denk geliyor. Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar kurban alma telaşına girdi. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanın kaç hisse ile kesileceğini merak ediyor. Peki büyükbaş kurbana kaç hisse ile girilir? Bir kurbanda en fazla kaç hisse olur? Bir kurbana kaç hisse girilir? Küçükbaş kurban iki hisse ile kesilir mi?

Kurban nasıl kesilir? Bir kurbana kaç hisse girilebilir? Kurban bayramı 2021 yılında 20 Temmuz salı gününe denk geliyor. Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar kurban alma telaşına girdi. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanın kaç hisse ile kesileceğini merak ediyor. Peki büyükbaş kurbana kaç hisse ile girilir? Bir kurbanda en fazla kaç hisse olur? Bir kurbana kaç hisse girilir? Küçükbaş kurban iki hisse ile kesilir mi?

Milyonlarca Müslüman kurban ibadetini yerine getirmek için kurbanlık aratışına başladı. Kurban pazarları da ülkemizde kurulmaya başlandı. Kurbanlık almak isteyen ve kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızı kafalarında ise bazı soru işaretleri mevcut. İlk defa kurban kesecek olanlar kurban nasıl kesilir? Kurban keserken neye dikkat edilmeli? gibi soruları soruyor. Peki kurbana kaç hisse girilir? İşte bu soruların yanıtları...

KURBAN NASIL KESİLİR?

Kurbab kesmek için izlenecek yollar madde madde aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Kurban keserken bu hususlara dikkat edilmeli;

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

MARKETTEN KURBAN ALMAK CAİZ Mİ?

KURBAN KESERKEN İZLENMESİ GEREKEN YOL

Kurban kesmeden önce hazırlıkları tamamlanız gerekiyor.

Bıçak bileme ve alet edevat işlerinin hazır bulunması gerekiyor.

Ayrıca kurban edilecek hayvanın bıçağı görmemesi gerekiyor.

Kurban edilecek hayvana olabildiğince şefkatli davranılmalı.

Kurban ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sol tarafına yatırılır.

Hayvanın sağ arka ayağı serbest kalmak şartıyla diğer ayakları bağlanır.

Bundan sonra tekbir ve tehlîl getirilir.

Arkasından “Bismillâhi Allâhü ekber” denilerek, hayvanın boynuna bıçak vurulur.

Nefes ve yemek boruları ile şahdamarı denilen iki ana damarı kesilir.

Ardından kurbanın derisi yüzülür ve parçalamaya geçilir.

KURBAN KAÇ HİSSE İLE KESİLİR

Koyun ve keçi sadece bir kişi için; deve, sığır ve manda ise yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Bu hüküm Hanefîler dahil üç mezhebe göre olup Mâlikî mezhebinde parasına ve etine iştirakle ortak kurban kesimi câiz görülmez.

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

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