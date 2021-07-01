Marketten kurban almak caiz mi? Marketlerden kurban hissesi alınır mı? Son günlerde marketlerde kurban sayışı giderek yaygınlaştı. Kurbanını hazır bir şekilde yorulmadan almak isteyen vatandaşlar da marketlerin bu uygulamasına oldukça fazla ilgi gösterdi. Ancak vatandaşların kafasında marketlerden kurban hissesi almak dinen caiz mi sorusu var. Peki marketten kurbanlık almak caiz mi? Diyanet marketten kurban alınmasına ilişkin ne diyor? Marketlerden büyük baş kurban hissesi, küçük baş kurban almak caiz mi?

Marketten kurban almak caiz mi? Marketlerden kurban hissesi alınır mı? Son günlerde marketlerde kurban sayışı giderek yaygınlaştı. Kurbanını hazır bir şekilde yorulmadan almak isteyen vatandaşlar da marketlerin bu uygulamasına oldukça fazla ilgi gösterdi. Ancak vatandaşların kafasında marketlerden kurban hissesi almak dinen caiz mi sorusu var. Peki marketten kurbanlık almak caiz mi? Diyanet marketten kurban alınmasına ilişkin ne diyor? Marketlerden büyük baş kurban hissesi, küçük baş kurban almak caiz mi?

Marketlerden kurban satışı son yıllarda oldukça artmaya başladı. Marketten kurban hissesi almak isteyenler alınacak kurbanın ccaiz olup olmayacağı yönünde soru işaretleri var. Peki marketten kurban allak caiz mi? Markettlerden kurban hissesi alınır mı? Diyanet marketten kurban almak caiz mi? sorusuna şöyle yanıt verdi;

Soru: Bir kişi, market veya kuruluşun henüz mülkiyetinde olmayan bir hayvanı/ hissesini kurban olarak satması caiz midir?

Cevap: Mevcut olmayan ancak vasıfları belirlenmiş bir malın peşin parayla satılmasına selem akdi denir. Mal sahibi, ortada olmayan belirli vasıflardaki bir hayvanı taahhüt edip satıyorsa bu durum selem akdine gireceğinden mezhepler arasında ihtilaf söz konusudur.

Hanefî mezhebine göre selem akdi ölçü veya tartı ile alınıp satılan mislî mallarda yapılabilir. Hayvanlar ise kıyemî mallardan sayıldıkları için sonradan teslimi şartıyla (selem yoluyla) satılmaları caiz değildir. Buna bağlı olarak Hanefilere göre hissesi satılan hayvanın mevcut olması gerekir. Zira mevcut olmayan hayvanın satışı caiz değildir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 209). Bununla birlikte sonraki Hanefiler hayvanlarda da selemin geçerli olacağını kabul etmişlerdir.

Şâfiî mezhebine göre ise hayvanın cinsi, sıfatları ve yaşı belirlendiğinde belirsizlik büyük ölçüde giderilmiş olacağından selem yoluyla hayvanların alım satımı caiz olur (Remlî, Nihâyetü'l-muhtâc, IV, 203, 206).

Bu görüşe göre, yukarıda zikredilen şartların sağlanması halinde market türü kuruluşların henüz mülkiyetinde olmayan hayvanların hisselerini satması caiz olur.

Ayrıca bu tür kuruluşların; mülkiyetlerinde olan küçükbaş hayvanları veya büyükbaş hayvanların hisselerini ve bu hisselerin sahiplerini belirlemek şartıyla, kurban hissesi olarak satmalarında bir sakınca yoktur.

2021 Vekaletle kurban kesim ücreti ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Kızılay, 2021 yılı için kurban vekalet bedelini yurt içinde 1050 TL, yurt dışında ise 125 dolar veya 105 avro olarak belirledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.