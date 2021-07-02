Rusya'dan PKK/YPG'ye ABD 'sitemi'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov PKK'nın Suriye'deki terör unsuru YPG'yi kastederek, 'Suriye’deki Kürt yetkililer, ABD’nin bölgede kaldığını anladıkları an Rusya ile koordinasyonu ve ilişkileri azalttı' ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lavrov, PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PKK/YPG'yi kastederek, “Suriye'deki Kürt yetkililer, ABD'nin bölgede kaldığını anladıkları an Rusya ile koordinasyonu ve ilişkileri azalttı” şeklinde konuştu.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG ile Beşar Esed rejimi arasında sürekli olarak diyaloğu teşvik eden bir rol üstlendiklerini de belirtti.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.