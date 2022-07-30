DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9140 ₺

EURO

18,3330 ₺

ALTIN

1.017,60 ₺

BİST

2.592,38 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Bağdat karıştı! Sadrcılar ayaklandı: 60 yaralı

Bağdat karıştı! Sadrcılar ayaklandı: 60 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın destekçileri, Yeşil Bölge çevresindeki beton bariyerlerini aşarak içeri girmeye çalışıyor.

7 Saat Önce
2022-07-30 11:02:40
Bağdat karıştı! Sadrcılar ayaklandı: 60 yaralı

Sadr destekçileri sabah erken saatlerde Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplandı. Grup, Yeşil Bölge'yi basmak için beton bariyerleri yıkmaya başladı.

08_Nisan_18_Temmuz_30_13_AA-28534051

Mukteda es-Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani'yi protesto ediyor. Sadrcılar 27 Temmuz'da da Sudani'yi protesto etmek amacıyla yaptığı gösteriler sırasında Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti. Sadr destekçileri burada İran'a karşı sloganlar atmıştı.

thumbs_b_c_9c4179aa162a735aa002d21f555bb277

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gösterilerde yaralanan 60 kişinin Bağdat'taki farklı hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

thumbs_b_c_b02c7c9d0af51aa18cad2d3fb231e323

Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani'yi protesto ediyor. Protesto sırasında bir grup, beton bariyerleri aşarak korunaklı Yeşil Bölge'ye girip, meclis binasını bastı. Güvenlik güçleri tazyikli su ve ses bombasıyla göstericilere müdahale ediyor.

AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş