KPSS sınavına ev anahtar alınıyor mu? Ev anahtarı KPSS'de yasak mı? KPSS'de emanetçiler açık mı? 2022 KPSS maratonu iptalin ardından yeniden ÖSYM tarafından belirlenen yeni tarihlerde yeniden başlıyor. 18 Eylül'de Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarında ter dökecek olan adaylar sınava ev anahtarı ile girilip girilmeyeceği sorusuna yanıt arıyor.

KPSS sınavına katılacak olan adaylar sınavda hangi eşyaların yasak olduğunu, hangi eşyalar ile sınava girişlerin serbest olduğunu merak ediyor. ÖSYM 2022 KPSS sınavı 18 Eylül'de Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumu yapılacak. 2022 KPSS sınavına katılacak olan adaylar KPSS sınavına ev anahtar alınıyor mu? Ev anahtarı KPSS'de yasak mı? KPSS'de emanetçiler açık mı? sorularını soruyor. İşte KPSS sınavında ev anahatarının yasak olup olmadığına dair detaylar...

ÖSYM'nin KPSS klavuzunda yer alan bilgilere göre KPSS sınavına basit türde anahtar ile giriş yapılabiliyor. Buna göre anahtarlık, her türlü araç anahtarı,(başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksu toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç) KPSS sıanvı girişinde yasak olacak.

Ev anahtarı eğer dijital değilse ve anahtarlıksız ise KPSS sınavlarında serbest. Anahtarlıksız basit ev anahtarı ile KPSS sınavına giriş yapılabilir. Sınav günü anahtarlığınızdan sadece ihtiyacınız olan anahtarları alarak sınava gelmenizde fayda var.

ÖSYM klavuzlarında yer alan bilgiye göre sınav binalarında emanetçiler olmayacak. Okul dışında ise bazı emanetçiler bulunabilir.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına, Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarlar yasak.

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar yasak.

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla sınava girişler yasak.

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla KPSS sınavına girmek yasak.