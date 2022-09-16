Konut fiyatlarında rekor artış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre konut fiyatları temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,0 oranında artarken, yıllık bazda ise yüzde 173,8 artış gösterdi.