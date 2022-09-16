Konut fiyatlarında rekor artış!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre konut fiyatları temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,0 oranında artarken, yıllık bazda ise yüzde 173,8 artış gösterdi.
2022-09-16 15:16:24
Konut fiyatları aynı dönemde reel olarak ise yüzde 52,6 oranında arttı.
2022 temmuzda konut fiyatları 3 büyük şehirde aylık bazda İstanbul2da yüzde 8,2, Ankara'da yüzde 8,4 ve İzmir'de yüzde 7 oranında artış gösterdi.
Yıllık bazda ise 3 büyükşehirde artış İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 200,1, yüzde 181 ve yüzde 162,2 olarak gerçekleşti.
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