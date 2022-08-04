KPSS iptal edilir mi? KPSS soruşturması ne zaman belli olur? DDK inceleme sonucu ne zaman açıklanır? KPSS iptal edilip edilmeyeceği ne zaman açıklanır? 31 Temmuz'da KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarının yapıldı ancak sınav sonunda 'benzer soru' iddiaları gündeme geldi. KPSS sınavına ilişkin sosyal medyada dolaşan iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurumu'na inceleme talimatı verdi. KPSS sınavına giren adaylar da soruşturmanın sonucunu merakla bekliyor. KPSS incelemesi ne zaman sonuçlanır? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

KPSS iptal edilir mi? KPSS soruşturması ne zaman belli olur? DDK inceleme sonucu ne zaman açıklanır? KPSS iptal edilip edilmeyeceği ne zaman açıklanır? 31 Temmuz'da KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarının yapıldı ancak sınav sonunda "benzer soru" iddiaları gündeme geldi. KPSS sınavına ilişkin sosyal medyada dolaşan iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurumu'na inceleme talimatı verdi. KPSS sınavına giren adaylar da soruşturmanın sonucunu merakla bekliyor. KPSS incelemesi ne zaman sonuçlanır? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

31 Temmuz'da yapılan KPSS sınavının ardından sosyal medyada yer alan iddialar oldukça şaşırtıcıydı. Bir yayın evine ait deneme kitaplarında yer alan soruların KPSS sınavında çıkan sorularla benzer ve aynı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sosyal meydada binlerce kişi olaya tepki gösterirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaşanan gelişmeler üzerine Devlet Denetleme Kurumu'na iddiaları inceleme talimatı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

KPSS soruşturması ne zaman belli olur?

Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Arıncı yaptığı ilk değerlendirmede "Problemli bir durum var gibi görünüyor" dedi. DDK ilk incelemenin ardından savcılığa konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Savcılık derhal harekete geçerek ilgili yayın evinde aramalar yaptı. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda soruların sızdırıldığı iddiası ile ilgili yapılan soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Soruşturma kapsamında iddiaların odağındaki Yediiklim Yayınevi'nin Kızılay'daki merkezi ile Ostim'deki matbaasında gece yarısına kadar süren arama gerçekleştirildi. Polis, yayınevinde bulunan dijital materyallere, KPSS'ye ilişkin kitapların ve testlerin birer örneğine soruşturma çerçevesinde el koydu. KPSS soruşturması titizlikle devam ederken soruşturma sonuçlarının önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

KPSS iptal edilip edilmeyeceği ne zaman açıklanır?

KPSS'nin iptal edilip edilmeyeceği soruşturmadan çıkcak sonuca bağlı. KPSS sınavında iddia edildiği gibi 20 sorunun yayın evi kitaplarında sorulan sorularla aynı yada benzer olduğu yönünde iddilar incelenecek. Bir sızıntı kanısına varılırsa sınavın iptal edilmesi gündeme gelebilir. Ancak sadece bir kaç soruda benzerlik var ise soru iptalleri kararı alınabilir.

DDK inceleme sonucu ne zaman açıklanır?

DDK Başkanı Arıncı KPSS iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız." dedi.