2022 Ankara'da iftar çadırı nerede hangi ilçe ve mahallede var? Çankaya, Keçiören iftar çadırı nerede? Ankara'da Ramazan çadırı kuruldu mu? Ankara'da oruç tutan yüz binlerce kişi 2022 yılında Ankara'da iftar çadırlarının kurulup kurulmayacağını merak ediyordu. Belediyelerden beklenen açıklama geldi. Ankara'nın çeşitli ilçe ve mahallelerinde iftar çadırları 2022 yılında kuruldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlar hayır severlerin yardımı ile kurulan çadırlarda oruçlarını gönül rahatlığıyla açabilecek. Peki Kızılcahamam'da iftar çadırı nerede kurulacak? Ankara iftar çadırları haberimizin detayında yer alacak...

2022 Ankara'da iftar çadırı nerede hangi ilçe ve mahallede var? Çankaya, Keçiören iftar çadırı nerede? Ankara'da Ramazan çadırı kuruldu mu? Ankara'da oruç tutan yüz binlerce kişi 2022 yılında Ankara'da iftar çadırlarının kurulup kurulmayacağını merak ediyordu. Belediyelerden beklenen açıklama geldi. Ankara'nın çeşitli ilçe ve mahallelerinde iftar çadırları 2022 yılında kuruldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlar hayır severlerin yardımı ile kurulan çadırlarda oruçlarını gönül rahatlığıyla açabilecek. Peki Kızılcahamam'da iftar çadırı nerede kurulacak? Ankara iftar çadırları haberimizin detayında yer alacak...

2022 Ramazan ayı bereketi ile geldi... Bu mübarek günde belediyeler ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de binlerce kişiye gıda ve erzak yardımı yapmaya devam ediyor. Yardım severlerin de desteği ile ihiyaç sahiplerine el uzatan belediyelerin 2022'de iftar çadırı kurup kurmayacağı merakla bekleniyordu. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama oranındaki arış nedeniyle bu sene iftar çadırları kurma yetkisi belediye insiyatiflerine bırakıldı.

2022 Ankara'da iftar çadırı nerede hangi ilçe ve mahallede var?

Ankara'nın çeşitli belediyelerinde iftar çadırları kurulacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi de Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı ve erzak yardımı yapmaya devam ediyor. Ankara Büyyükşehir Belediyesi'ni 153 numarasından arayan vatandaşlar iftar çadırlarının nerelerde kurulduğuna dair net bilgi alabilir.

Çankaya, Keçiören iftar çadırı nerede?

Çankaya'da iftar çadırı kurulacağı açıklandı. Bu haber Ankara'nın en kalabalık ilçesinde yaşayanları sevindirdi. Çankaya Belediyesi, 2020 ve 2021 yıllarında pandemi nedeniyle ara vermişti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Vatandaşlarımızla iki yıl aradan sonra tekrar Ramazan sofralarında buluşacağız.” dedi. Taşdelen'in açıklmasından sonra binlerce Çankayalı iftar çadırlarının nerede, hangi mahallede ve meydanda kurulacağını araştırmaya başladı.

Çankaya'da İftar çadırı nerede kurulacak?

Çankaya Belediyesi, Türközü, Cebeci ve Öveçler'de iftar çadırı kuracak.

Cebeci Bölgesi : Kutlugün Sokak, Cebeci Camii Yanı

Türközü Bölgesi : Metin Oktay Mah. Metin Oktay Ortaokulu Yanı

Öveçler Bölgesi : Lizbon Caddesi ile 1296. Sokak Kesişimi

Kızılcahamam'da iftar çadırı nerede kurulacak?

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman yaptığı açıklamada "Acar Ramazan ayı münasebetiyle Kızılcahamam Belediyesi olarak 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanımızda 600 kişilik iftar çadırı kurduk. İftar çadırı bir ay boyunca halkımızın hizmetinde olacaktır. " ifadelerine yer verildi.