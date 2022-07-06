Bayramda İzmir'de ESHOT otobüsler ücretsiz mi? İzmir'de Kurban bayramında otobüsler bedava mı? İZBAN, metro bayramda ücretsiz mi, indirimli mi?

Kurban bayramına sayılı günler kala pek çok kentimizde belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu yönünde haberler gelmeye başladı. İzmir'de yaşayan vatandalar da İzmir'de bayramda ESHOT otobüsler ücretsiz mi? İzmir'de Kurban bayramında otobüsler bedava mı? İZBAN, metro bayramda ücretsiz mi, indirimli mi? sorularına yanıt aramaya başladı. İzmir'de Milli Bayramlarda olduğu gibi dini bayramlarda da toplu taşımalar ücretsiz olarak vatandaşa hizmet vermeye devam edecek. 9 Temmuz'da başlayan Kurban bayramında da İzmir'de ESHOT otobüsleri bedava olması bekleniyor.

Bayramda İzmir'de ESHOT otobüsler ücretsiz mi? İzmir'de Kurban bayramında otobüsler bedava mı? İZBAN, metro bayramda indirimli mi? Pek çok ilimizde kurban bayramında toplu taşımalar ücretsiz olacağı duyuruldu. Ülkemizin en kalabalık kentlerinden biri olan İzmir'de yaşayan vatandaşlar da toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı.

İzmir'de bayramda otobüsler ücretsiz mi?

İzmir'de geçtiğimiz bayramlar otobüsler, metrolar ve belediyeye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olmuştu. 2022 Kurban bayramında da ESHOT otobüslerinin vatandaşlara bayram boyunca ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor. 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı boyunca İzmir'de belediyeye ait resmi plakalı toplu taşıma araçları bedava olacak.

İzmir'de Kurban bayramında otobüsler, metro bedava mı?

2022 Ramazan bayramında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay ve İZDENİZ ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN ücretsiz olmuştu. 2022 Kurban Bayramında da otobüs, metro seferlerinin bedava olması bekleniyor.

İZBAN bayramda indirimli mi, bedava mı?

Ramazan bayramı toplu ulaşım hatlarının ücretsiz olmasına dair yayımlanan karara göre İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olmuştu. 2022 Kurban bayramında da İZBAN seferlerinin bedava olması bekleniyor.

ESHOT nedir?

ESHOT Genel Müdürlüğü ya da kısaca ESHOT, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs işletmesinin adıdır. 1943 yılında İzmir Belediyesi'ne bağlı bir işletme olarak kurulmuştur. Açılımı Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs'tür. Daha sonra Elektrik Gediz Edaş olarak ve Su İzsu olarak ayrılmış Havagazı ve Troleybüs bölümleri kapatılmıştır. Bugün yalnızca Otobüs bölümü çalışmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde şehiriçi ulaşımı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir Genel Müdürlük olarak faaliyet göstermektedir.