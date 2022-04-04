Kızılay Ramazan kolisi nasıl alınır? 2022 Kızılay Ramazan kolisi erzak yardımı başvurusu nasıl, nereye yapılır? soruları Ramazana ayının gelmesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Türk Kızılayı Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde yardıma muhtaçlara el uzatmaya devam ediyor. Gıda yardımından ilaç yardımına kadar nerede muhtaç varsa ulaşmayı amaçlayan Kızılay Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi yardımı yapmaya devam ediyor. Kızılay Ramazan kolisi yardımı almak isteyenler başvurunun nasıl ve nereye yapılacağını merak ediyor.

Kızılay Ramazan kolisi nasıl alınır? 2022 Kızılay Ramazan kolisi erzak yardımı başvurusu nasıl, nereye yapılır? soruları Ramazana ayının gelmesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Türk Kızılayı Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde yardıma muhtaçlara el uzatmaya devam ediyor. Gıda yardımından ilaç yardımına kadar nerede muhtaç varsa ulaşmayı amaçlayan Kızılay Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi yardımı yapmaya devam ediyor. Kızılay Ramazan kolisi yardımı almak isteyenler başvurunun nasıl ve nereye yapılacağını merak ediyor.

Ramazan kolisi yardımları ihtiyaç ahiplerine veriliyor. İhtiyaç sahibi olmayan vatandaşlar bu yardımlardan yararlanamaz. Milyonlaca kişiye yardım ulaştıran Türk Kızılayı yurt içinde de yardıma muhtaç kişilere destek olmaya devam ediyor. Sıcak yemek yardımından, kıyafet yardımına kadar ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Kızılay Ramazan ayında Ramazan erzak kolisi yardımlarını da hanelere ulaştırıyor.

Kızılay Ramazan kolisi nasıl alınır?

Yardım başvuruları için mahalle muhtarlıklarına başvurda bulunabilirsiniz. Ayrıca Kızılay'ın tüm temsilciliklerine de yardım başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca kaymakamlıklar ve valilikler kanalı ile de ihtiyaç sahipleri yardım talebinde bulunabilir. 400 TL nakdi destek yardımı için 186 numaralı telefon munarasını arayarak bilgi edinebilirsiniz. Ramazan kolisi yardımı almak iteyen vatadanşlar mahalle muhtarlıklarına başvurabilir. Ayrıca ücretsiz 186 çağrı merkezini arayarak bilgilerini paylaşabilirler.

2022 Kızılay Ramazan kolisi yardımı başvurusu nasıl, nereye yapılır?

Ramazan gıda kolisi yardımı almak için çncelikle ihtiyaç sahibi olduğunuzu belgelerle ispatlamanız gerekiyor. İhtiyaç sahibi olduğunuzun belgeleyen evraklarla birlikte sivil kuruluşlara ya da devlete bağlı olan sosyal yardımlar genel müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Ramazan ayında gıda yardımı almak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar öncelikle T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüklerine başvurda bulunabilir. Bunun dışında mahalle muhtarlıkları da ihtiyaç sahibi vatandaşları ihtiyaç dağıtan kanallara yönlendirmesini sağlayabilir. Kızılay'a Ramazan kolisi başvuruları ise kişinin yaşadığı il ve ilçelerdeki Kızılay şubelerine bizzat yapılabilirken, internet üzerinden yardım başvurusunda bulunulamıyor.

Ramazan kolisi yardımı yapan kuruluşlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Adana Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Kızılay

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Vakıflar ve Dernekler

Hedef 8 milyon kişi

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılayın Sütlüce Yerleşkesi'nde düzenlediği basın toplantısında "Az çok demeden paylaşan tüm kalplere Hilal olsun" sloganıyla ramazan yardımlarını başlatacaklarını söyledi. Kınık, 2021'de yaklaşık 7,5 milyon insana ulaşabildiklerini aktararak, şöyle devam etti: "Bu yıl programımızı planlarken öz kaynağımızdan ayırmış olduğumuz ve vatandaşlarımızdan taahhüdünü almış olduğumuz yaklaşık 400 milyon lira değerindeki bir programla ki bu ümit ediyorum ramazan süresince vatandaşlarımızın yapmış olduğu desteklerle artacaktır, yaklaşık 8 milyon insana ulaşmayı hedefledik. Sahada 75 bin aktif gönüllümüz, 12 bin 308 Kızılay profesyonelimiz olacak.

3,8 milyon kişilik iftar yemeği

Kınık, 31 sabit aşevi ve 74 mobil ikram aracı aracılığıyla yaklaşık 3,8 milyon kişilik iftar yemeği çıkarmayı programladıklarını, bunun da yaklaşık 76 milyon değerindeki yardımlara denk geldiğini kaydetti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, 23 ülkede toplam 55,5 milyon lira değerinde, ağırlıklı olarak gıda ve bayramlık giysi yardımı sağlanacağını, yaklaşık 97 bin 500 gıda kolisi, 230 bin kişiye iftar, 32 bin 500 kişiye bayramlık ve 6 bin 500 aileye de nakit yardım verileceğini dile getirdi.

Kızılay nedir?

Türk Kızılay ya da resmî adıyla Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye'deki en büyük insani yardım kuruluşudur ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin bir parçasıdır. Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır.

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