Kilo vermek isteyenler dikkat! Vücut bu besine yağ depolayarak cevap vermiyor

C, K, E vitamini, folat ve potasyum içeren kivi, pek çok antioksidanın beraberinde aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır. Peki kivinin yararları nelerdir? İşte yanıtı...

Kivi, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir besin kaynağıdır. K, E, C ve A vitaminlerinin beraberinde potasyum, kalsiyum, çinko ve magnezyum gibi mühim mineralleri de barındıran kivi, aynı zamanda yüksek oranda lif içerir. Haliyle kivi, sağlık açısından faydalıdır.

Kilo vermek isteyenler dikkat!

Kivinin yüksek lif içeriği ve düşük glisemik indeksi, şeker içeriği yüksek olan diğer meyveler gibi güçlü bir insülin hücresi oluşturmayacağı manasına gelir. Bu nedenle de vücut, kiviye yağ depolayarak tepki vermez.

Sindirime yardım eder

Kivi, sindirime iyi gelen bol miktarda lif barındırır. Kivi ayrıca, proteini parçalamaya yardımcı olan actinin ismi verilen proteolitik bir enzim içerir.

Sağlıklı bir cilt için kivi

Kivi doğal bir alkalidir, bu da asitli yiyeceklerin etkilerini önlemeye yardım eder. Kivide bulunan C ve E vitaminlerinin cilt bozulmasını engelleyen antioksidan görevi gördüğü için cilt için mükemmel olduğu ifade edilir.

Kan basıncını yönetmeye yardımcıdır

Kivinin yüksek potasyum seviyesi, sodyumun etkilerine engel olarak elektrolitlerin dengede kalmasına yardım eder.

Astımı olanlar dikkat!

Kivi, içerdiği yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanlar sayesinde astım semptomlarını azaltır. Kivi aynı zamanda akciğer fonksiyonlarını artırabilir ve çocuklardaki hırıltıya engel olur.

Kivinin, 100 gram başına limon ve portakalın iki misli olan C vitamini yüzdesi, 154 oranındadır. C vitamini güçlü antioksidan vazifesi görür ve iltihaplanma ya da kansere yol açabilecek serbest radikalleri yok eder. Kivi aynı zamanda vücudun zararlı patojenlere karşı bağışıklığını arttırmada yardımcıdır.

Gebeler için folat kaynağı

Kivi, anne adayları için de folat kaynağıdır. Folat, fetusun gelişmesine yardım eder ve sağlıklı olmasını sağlar. Öte yandan, büyüme çağındaki çocuklar için de çok faydalı olduğu düşünülmektedir.

Kalp sağlığını iyileştiren inhibe edici aktiviteler yapıyor

Kivi E vitamini, C vitamini ve potasyum ile beraber kalp-damar sağlığının korunmasına yardımcı olan koruyucu polifenoller bakımından zengin bir besindir. Yapılan bir araştırma, bu meyvenin kandaki trigliseritlerin azaltılmasına yardım eden ve böylece genel kalp sağlığını iyileştiren inhibe edici aktiviteler yaptığını ortaya çıkarmıştır.

Yalnız, dikkat edilmesi gereken bir husus var. Kiviyi çok fazla miktarda tüketmek, kişilerde alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.