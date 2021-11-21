Kek kalıptan çıkmazsa ne yapmak gerekir?

Sıcak bir dilim kek mis gibi demli bir çayın en iyi eşlikçilerindendir. Kek yapmanın birçok püf noktası var. Güzel bir kek özen ister. Fakat ne kadar güzel ve dikkatli bir şekilde yaparsak yapalım bazen kek kalıba yapışıp kalır, bir türlü çıkmak bilmez. Böyle bir durumda ne yapmanız gerektiğini araştırdık...

Canımız kek istediğinde hemen bir çay demler ve keki çırpmaya başlarız. Kek piştikçe evi mis gibi kokular sarar. Heyecanla pişme sürecinin bitmesini bekler ve pişme tamamlanınca hemen fırının kapağını açar kekimizi nazikçe fırının içerisinden alırız. Kalıbı dikkatli bir şekilde ters çevirip kekimizi tabağa almak isteriz. Fakat o da ne! Kek bir türlü kalıptan çıkmak bilmiyor. Yapışmış kalmış! Hepimiz böyle bir durumla karşılaşmış ve ne yapacağımızı şaşırmışızdır. Gelin ne yapacağımıza birlikte bakalım...

Kekin kalıba yapışmaması için ne yapmak gerekir?

Keki pişirdiğimiz kalıp çok önemlidir. Kekin lezzetini de, fırından çıktıktan sonra yapışıp yapışmayacağını da etkiler. Piyasada metal, demir döküm, granit, teflon ve silikon kek kalıpları mevcuttur. Silikon dışındaki bütün kalıpları kek harcını dökmeden önce yağlamak gerekir. Kek kalıplarını tereyağıyla da sıvı yağla da yağlayabilirsiniz. Fakat en garanti yol tereyağıdır. Oda sıcaklığına getirdiğiniz tereyağıyla kalıbınızın tüm iç yüzeyini yağlamalısınız. Daha sonra kalıbınızın içerisine un koyup her yerine yapışmasını sağlayın. Daha sonra fazla unu silkeleyin.

Daha garanti bir yol ise kalıbın içerisine yağlı kağıt yerleştirmektir. Yağlı kağıt sayesinde kekin yapışma riski en aza iner.

Kalıba yapışan kek nasıl çıkarılmalı?

Kalıbı yağlamayı unuttunuz veya güzel bir şekilde yağlayamadınız ve kekiniz yapıştı. Ne yapacaksınız?

Öncelikle keki fırından aldıktan sonra bir tabağa ters çevirin ve üzerine ıslatıp sıktığınız nemli temiz bir bezi koyun. Bu sayede kek daha kolay çıkacaktır.

Başka bir yöntem ise su dolu kap kullanmaktır. Suyun kekin üzerine çıkmamasına dikkat ederek içine kek yapışmış kalıbı suyun içerisine koyun ve bir süre bekletin. Daha sonra dikkatli bir şekilde suyun içerisinden kalıbı alın ve kekinizi çıkartın.

Fakat bizden size bir tavsiye, eğer kekiniz sürekli olarak yapışıyorsa kek kalıbınızı değiştirin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.