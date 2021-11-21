Diş ağrısını geçirmek için...

Diş ağrısı küçük büyük demeden herkesin başına gelebilen oldukça sancılı bir durumdur. Diş ağrısı olduğunda mutlaka diş hekimine başvurulmalıdır. Fakat bazı doğal yöntemlerle de diş ağrısı hafifletilebilir. Peki bu doğal yöntemler hangileri? Sizler için araştırdık...



Diş ağrısı dişte meydana gelen bazı problemler yüzünden dişin içerisinde, çenede, yüzün belirli noktalarında hissedilen kişinin hayat kalitesini düşüren çok kötü bir ağrıdır. Diş ağrısı birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Diş ağrısı durumunda mutlaka bir diş doktoruna başvurmak gerekir. Diş doktoruna başvuracağınız zamana kadar ise, bazı doğal yöntemlerle evde diş ağrısını hafifletmeyi deneyebilirsiniz.

Hang doğal yöntemler diş ağrısını hafifletmeye yardımcı olur?

Diş ağrıları aniden bastırabilir. Acı içerisinde kıvranmak istemiyorsanız, doktor randevusuna kadar bazı doğal yöntemler uygulayarak diş ağrısını evde hafifletebilirsiniz.

Diş fırçalama ve diş ipi - Diş ağrısı başlar başlamaz ilk olarak dişlerinizi dikkatli bir şekilde fırçalamalı ve daha sonra diş ipi kullanmalısınız. Çünkü diş ağrılarına genellikle dişlerin arasında kalan yemek artıkları sebep olur. Bu yemek artıklarından diş fırçalama ve diş ipi sayesinde kurtulursanız diş ağrınız geçebilir. Fakat dişlerinizi fırçalarken ve diş ipi kullanırken nazik ve dikkatli olmalısınız.

Sirkeli veya tuzlu su - Diş ağrınızın nedeni diş etide veya dişte oluşmuş iltihapsa ya da iltihaptan şüpheleniyorsanız doktorunuza gidene kadar antiseptik özellikler gösteren doğal ürünlerden destek alabilirsiniz. Temizlik konusunda sirke ve tuz çok iyidir. Bir su bardağı oda sıcaklığındaki suyun içerisine bir çorba kaşığı sirke veya bir çay kaşığı tuz ekleyin, karıştırıp ağrıyan bölgeye bol bol gelecek şekilde gargara yapın. Diş ağrınız bu şekilde hafiflerse belirli aralıklarla bu uygulamayı tekrar yapabilirsiniz.

Karbonat - Karbonat da iltihaplı bölgenin ağrısını dindirme konusunda çok başarılı ve doğal bir üründür. Bir su bardağı suyun içerisine bir çay kaşığı karbonat ekleyin bu suyla gargara yapın.

Ayrıca ağrıyan bölgenin üzerine bir çay kaşığı karbonatı koyup yutmadan bir süre bekletirseniz de ağrınız hafifleyecektir. Karbonatı bir süre beklettikten sonra bol suyla ağzınızı durulayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.