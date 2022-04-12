Kayseri iftar çadırı 2022 | Kayseri'de iftar çadırı nerede var? Kayseri iftar (Ramazan) çadırı, sokak iftarları nerelerde kuruldu? Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan, yardım ve dayanışmayı artıran iftar çadırları 2022 yılında Türkiye'nin pek çok ilinde yeniden kuruldu. Kayseri'de oruç tutan binlerce vatandaş da Kayseri iftar çadırlarının nerelerde hangi ilçe ve mahallede kurulduğunu araştırıyor. İşte Kayseri iftar (ramazan) çadırlarına dair detaylar...

Kayseri iftar çadırı 2022 | Kayseri'de iftar çadırı nerede var? Kayseri iftar (Ramazan) çadırı, sokak iftarları nerelerde kuruldu? Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan, yardım ve dayanışmayı artıran iftar çadırları 2022 yılında Türkiye'nin pek çok ilinde yeniden kuruldu. Kayseri'de oruç tutan binlerce vatandaş da Kayseri iftar çadırlarının nerelerde hangi ilçe ve mahallede kurulduğunu araştırıyor. İşte Kayseri iftar (ramazan) çadırlarına dair detaylar...

Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri olan Kayseri'de oruç tutan binlerce kişi iftarlarını iftar çadırında açmak istiyor. Kayseri'de 2022 yılında iftar çadırlarının kurulup kurulmadığı merak ediliyor. Kayseri'de sokak iftarları oldukça yaygındır.

Kayseri iftar çadırı 2022

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl boyunca Ramazan etkinliklerine ara verilmişti. Bu süre içinde Ramazan çadırlarının kurulması da yasaklanmıştı. Bulaş riskini artırdığı gerekçesiyle yasaklanan Ramazan çadırları 2022 yılından itibaren pek çok ilimizde yeniden kurulmaya başlandı. 2022'de Kayseri'de kurulan iftar çadırları için yerel yönetimlerle iletişime geçmekte fayda var.

Kayseri iftar (Ramazan) çadırı, sokak iftarları nerelerde kuruldu?

Kayseri'de iftar çadırlarının nerede, hangi mahallede ve ilçede kurulduğunu Belediye ile irtibata geçerek öğrenebilirsiniz. Geçtiğimiz senelerde Kayseri'de, Kocasinan ilçesi, Yeşilmahalle Huzurevi camii önünde ve Erciyes Feneri, Hunat Otoparkı'nda iftar çadırları kurulurdu. Bu sene için buralarda iftar çadırı kurulup kurulmadığına dair yetkililerle irtibata geçilebilir. Kayseri Talas Sokak iftarları , cadde ve sokaklara yapılan iftar organizasyonları meşhurdur. Bu sene resmi bir açıklama gelmemiştir.

Kayseri'de evlere sıcak yemek servisi

Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yalnız yaşayan ihtiyaç sahipleri için evlere yemek servisi uygulamasını Ramazan ayında da sürdürüyor olarak bilinmektedir.

Gençlerin Ramazan Eğlencesine Ortak Oldu

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan'ın huzurunu ve bereketini vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor.

İftarını, Hunat Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda gençlerle birlikte açan Başkan Büyükkılıç, tek tek masaları gezerek, kız öğrencilerle sohbet edip, hayırlı ramazanlar temennisinde bulundu. Yemeğin ardından öğrencilerle sıcak ve samimi ortamda sohbet edip, kariyer hedefleri üzerine konuşan Büyükkılıç, “Sofralarında bizleri ağırlayan gençlerimize teşekkür eder, Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ederim” dedi.

Başkan Büyükkılıç, iftar sonrası teravih namazını Talas Mevlana Mahallesi İzzet Bayraktar Camii'nde kılarken, namaz sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından cami cemaatine, halka tatlı ve su ikram edildi.