Çanakkale'de yarın (11 Mart Cuma) okullar tatil mi? Çanakkale'de 11 Mart'ta okullar hangi ilçede tatil edildi? Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Mart'ta taşımalı eğitim yapılan 5 ilçede okullar tatil edildi. Çanakkale'de hayatı olumsuz etkileyen hava koşullarının devam etmesi üzerine öğrenciler ve veliler 11 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor.

Soğuk hava dalgası Türkiye üzerinde etkisini göstermeye başladı. Karadeniz'den giren Sibirya soğuk hava dalgası Marmara Bölgesi'nde de yoğun kar yağışına neden oluyor. Yaşamı olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle pel çok ilden kar tatili haberleri de peş peşe gelmeye başladı.

Çanakkale'de yarın (11 Mart Cuma) okullar tatil mi?

Çanakkale'de 11 Mart'ta okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Çanakkale'de okulların tatil edilmesine Çanakkale Valiliği karar veriyor. Okul tatillerine ilişkin duyurulara erişebilmek için Çanakkale Valiliği'nin sosyal medya hesapları yakından takip edilebilir.

Çanakkale'de 11 Mart'ta okullar hangi ilçede tatil edildi?

Çanakkale'de 10 Mart'ta 5 ilçede okullar tatil edildi. Olumsuz hava koşullarının devam etmesi ile 11 Mart Cuma günü de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Çanakkale'de beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta 5 ilçede taşımalı eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Biga, Bayramiç, Çan, Lapseki ve Yenice ilçelerinde taşımalı eğitime bugün bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Çanakkale 11 Mart hava durumu

Çanakkale'de 11 Mart'ta soğuk havalar etkisini gösterecek. Soğuk hava dalgasının etkisi altında olan Çanakkale'de hava sıcaklıkları sıfır derecesine yakın olacak. .