DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Abdulkadir Selvi’den Erdoğan’a uyarı: Geç kalırsanız durduramazsınız
Emin Çölaşan’dan Çiller’e sert çıkış! ‘Bu saatten sonra…’
Tekirdağ'da okullar tatil mi? 10-11 Mart Tekirdağ hangi ilçelerde okullar tatil? Kamu personeli ve engelliler için kar tatili açıklaması
Gıda Mühendisliği taban puanları ve kontenjan sayıları kaçtır?
Barcelona - Galatasaray maçını donmadan canlı izle! EXXEN CANLI YAYIN
Yalova'da okullar tatil mi? 10-11 Mart Yalova kar tatili | Yalova Valiliği kar tatili açıklaması
Çanakkale'de yarın (11 Mart Cuma) okullar tatil mi? Çanakkale'de 11 Mart'ta okullar hangi ilçede tatil edildi?
Hamza Aydoğdu kimdir? Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu hayatı
Tarihi zirve sonrası Kubela ve Lavrov'dan kritik açıklamalar!
Balıkesir'de yarın (11 Mart) okullar tatil mi? Balıkesir'de 11 Mart Cuma hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
Avukat Gülden Sönmez'den atasözlü uyarı: 'İsrail'le örtünen çıplak, sofraya oturan da aç kalır'
MHK Başkanı’ndan hakem kararları ile ilgili açıklama
11 Mart Cuma Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? Kastamonu'da 11 Mart okullar tatil mi? Kastamonu'da kar tatili uzatıldı mı?
İstanbul'a giriş çıkış yasaklandı mı son dakika? İstanbul'dan çıkışlar yasak mı? İstanbul'dan çıkış yasağı kalktı mı?
İstanbul'da hafta sonu kar yağacak mı? 12 Mart Cumartesi ve 13 Mart Pazar İstanbul'da kar var mı? İstanbul'da hava hafta sonu nasıl olacak?

TIMETURK / GENEL / Çanakkale'de yarın (11 Mart Cuma) okullar tatil mi? Çanakkale'de 11 Mart'ta okullar hangi ilçede tatil edildi?

Çanakkale'de yarın (11 Mart Cuma) okullar tatil mi? Çanakkale'de 11 Mart'ta okullar hangi ilçede tatil edildi?

Çanakkale'de yarın (11 Mart Cuma) okullar tatil mi? Çanakkale'de 11 Mart'ta okullar hangi ilçede tatil edildi? Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Mart'ta taşımalı eğitim yapılan 5 ilçede okullar tatil edildi. Çanakkale'de hayatı olumsuz etkileyen hava koşullarının devam etmesi üzerine öğrenciler ve veliler 11 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor.

57 Dakika Önce
2022-03-10 12:58:44
Çanakkale'de yarın (11 Mart Cuma) okullar tatil mi? Çanakkale'de 11 Mart'ta okullar hangi ilçede tatil edildi?

Soğuk hava dalgası Türkiye üzerinde etkisini göstermeye başladı. Karadeniz'den giren Sibirya soğuk hava dalgası Marmara Bölgesi'nde de yoğun kar yağışına neden oluyor. Yaşamı olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle pel çok ilden kar tatili haberleri de peş peşe gelmeye başladı.

Çanakkale'de yarın (11 Mart Cuma) okullar tatil mi?

Çanakkale'de 11 Mart'ta okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Çanakkale'de okulların tatil edilmesine Çanakkale Valiliği karar veriyor. Okul tatillerine ilişkin duyurulara erişebilmek için Çanakkale Valiliği'nin sosyal medya hesapları yakından takip edilebilir.

Çanakkale'de 11 Mart'ta okullar hangi ilçede tatil edildi?

Çanakkale'de 10 Mart'ta 5 ilçede okullar tatil edildi. Olumsuz hava koşullarının devam etmesi ile 11 Mart Cuma günü de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Çanakkale'de beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta 5 ilçede taşımalı eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Biga, Bayramiç, Çan, Lapseki ve Yenice ilçelerinde taşımalı eğitime bugün bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Çanakkale 11 Mart hava durumu

Çanakkale'de 11 Mart'ta soğuk havalar etkisini gösterecek. Soğuk hava dalgasının etkisi altında olan Çanakkale'de hava sıcaklıkları sıfır derecesine yakın olacak. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş