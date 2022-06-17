Karıncalar için tarçın nasıl kullanılır? Karınca hangi kokuyu sevmez? Karıncalar hangi kokudan uzaklaşır?

Karıncalar için tarçın nasıl kullanılır? Evde karınca istilası, sık rastlanan ve can sıkıcı bir durumdur. Ne yaparsanız yapın, karıncaları evden dışarı çıkarmak güçtür. Peki ama karınca hangi kokuyu sevmez? Karıncalar hangi kokudan uzaklaşır? İşte karıncaları evden uzaklaştırmanın kolay yolu...

Evde karınca istilası, sık rastlanan ve can sıkıcı bir durumdur. Ne yaparsanız yapın, karıncaları evden dışarı çıkarmak güçtür. Peki ama karınca hangi kokuyu sevmez? Karıncalar hangi kokudan uzaklaşır? İşte karıncaları evden uzaklaştırmanın kolay yolu...

Karıncalar için tarçın nasıl kullanılır?

Karıncalar evden kolaylıkla uzaklaşmaz. Bunun için kimyasallarla müdahale etmek doğru olmaz.

Tarçın ile karıncaları evden uzaklaştırmak için öncelikle, karınca yolunu tespit edin. Karıncalar aynı yol üzerinden iz bırakarak gelir ve geri döner. Bu yolun üzerine ya da evinize giren alanına tarçın dökün.

Tarçın sayesinde karıncalar evinizden uzaklamış olacak.

Tarçın karınca öldürür mü?

Tarçın kokusu karıncalara çok keskin gelir ve sevmezler. Karıncalar tarçın yüzünden ölmez ama tarçına da yaklaşmazlar.

Karınca hangi kokuyu sevmez?

Evden karınca uzaklaştırmak için limon, sirke gibi keskin kokular kullanılır. Fakat tarçın, hem evinizin hem de karıncaların zarar görmemesi için en ideal yoldur.

Karıncaların sevmediği kokular arasında tarçın, limon, sirke bulunur.