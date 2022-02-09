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TIMETURK / GENEL / Karaman'da yarın okullar tatil mi? Karaman-Tokat 10 Şubat Perşembe okullar tatil edildi mi?

Karaman'da yarın okullar tatil mi? Karaman-Tokat 10 Şubat Perşembe okullar tatil edildi mi?

Karaman'da yarın okullar tatil mi? Tokat'ta yarın (10 Şubat) okullar tatil mi? Karaman-Tokat 10 Şubat Perşembe okullar tatil edildi mi? Ülke genelinde etkisini devam ettiren soğuk hava dalgası beraberinde kar yağışlarını da getiriyor. Karaman ve Tokat illerinde de 10 Şubat günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu illerde yaşayan öğrenciler de yarın (10 Şubat) okulların tatil edilecek mi? sorusuna yanıt arıyor.

47 Dakika Önce
2022-02-09 19:33:42
Karaman'da yarın okullar tatil mi? Karaman-Tokat 10 Şubat Perşembe okullar tatil edildi mi?

Karaman'da yarın okullar tatil mi? Tokat'ta yarın (10 Şubat) okullar tatil mi? Karaman-Tokat 10 Şubat Perşembe okullar tatil edildi mi? Ülke genelinde etkisini devam ettiren soğuk hava dalgası beraberinde kar yağışlarını da getiriyor. Karaman ve Tokat illerinde de 10 Şubat günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu illerde yaşayan öğrenciler de yarın (10 Şubat) okulların tatil edilecek mi? sorusuna yanıt arıyor.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 8 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde 9 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildi. Kar yağışları en çok ulaşım hatlarının tıkanmasına neden oluyor ve kentte yaşam adeta felç oluyor. İşe gitmek isteyenler yollarda kalıyor, öğrenciler okullarına yetşemeiyor. Bu gibi sorunların yaşanmaması için valilikler 9 Şubat'ta pek çok il ve ilçede okulların tatil edilmesine karar verdi.

Karaman-Tokat 10 Şubat Perşembe okullar tatil edildi mi?

Karaman ve Tokat'ta 10 Şubat günü yoğun kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. Bu illerde yaşayan öğrenciler ve veliler 10 Şubat günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Okul tatili kararlarını valilikler veriyor. İl valiliklerinin duyuruları yakından takip edilerek okul tatilleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Karaman ve Tokat'ta okullar tatil mi?

Valiliklerden 10 Şubat okul tatili açıklaması henüz gelmedi.

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