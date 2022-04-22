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Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman Diyanet? Kadir Gecesi nasıl bulunur? Hangi günler Kadir Gecesi olabilir?
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TIMETURK / YAŞAM / Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman Diyanet? Kadir Gecesi nasıl bulunur? Hangi günler Kadir Gecesi olabilir?

Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman Diyanet? Kadir Gecesi nasıl bulunur? Hangi günler Kadir Gecesi olabilir?

Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman Diyanet? Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece, Ramazanın son günlerinde bizleri karşılıyor. Tam tarihi belli olmamakla birlikte, son 10 gün içerisinde aranan Kadir Gecesi, hangi günlerde olabilir? Kadir Gecesi nasıl bulunur? Hangi günler Kadir Gecesi olabilir? İşte yanıtı...

38 Dakika Önce
2022-04-22 11:00:23
Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman Diyanet? Kadir Gecesi nasıl bulunur? Hangi günler Kadir Gecesi olabilir?

Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece, Ramazanın son günlerinde bizleri karşılıyor. Tam tarihi belli olmamakla birlikte, son 10 gün içerisinde aranan Kadir Gecesi, hangi günlerde olabilir? Kadir Gecesi nasıl bulunur? Hangi günler Kadir Gecesi olabilir? İşte yanıtı...

Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman Diyanet?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre 2022 yılı Kadir Gecesi, 27 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor.

Kadir Gecesi nasıl bulunur?

Kadir gecesi Ramazan ayı içindedir ancak Kadir gecesinin hangi gece olduğu, kesin olarak belli değildir. Dini alimler "Kadir Gecesini Ramazanın son on gününde arayın" hadisi şerifine işaret etmektedirler. Kadir gecesinin bu son on gün içinde tekli sayılardan oluşan bir günde saklı olduğuna inanılıyor. Haliyle de Ramazan'ın son on günündeki 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek sayılı gecelerde aranması gerekiyor.

Hangi günler Kadir Gecesi olabilir?

Din alimlerinin de söylediği gibi; Ramazan'ın son on günündeki 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek sayılı gecelerinden biri Kadir Gecesi olabilir.

Kadir Gecesi nasıl anlaşılır?

1- Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.

2- Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur.

3- Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.

4- Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen alimler de olmuştur.

Alimlerin anlatımlarına göre Kadir gecesi tarihi

İmam-ı Şa'rani hazretleri, kendi keşfini bildirmiş ve (Ramazan, pazar günü başlarsa, Kadir gecesi 29. gecedir. Salı başlarsa 27. gece, perşembe başlarsa 25., cumartesi başlarsa 23., pazartesi başlarsa 21., çarşamba başlarsa 19., cuma başlarsa 17. gecedir) buyurmuştur.

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