İşçi emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşçi emeklilerine bayram ikramiyesi hangi gün yatar? TC kimlik numarası tek-çift ne zaman yatar? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerinde tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli bayram ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacağını açıkladı. Bayram ikramiyeleri işçi emeklilere ödeme günlerine göre yatırılacak. İşte işçi emeklilerine yatırılacak bayram ikramiyelerinin günleri...

İşçi emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşçi emeklilerine bayram ikramiyesi hangi gün yatar? TC kimlik numarası tek-çift ne zaman yatar? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerinde tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli bayram ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacağını açıkladı. Bayram ikramiyeleri işçi emeklilere ödeme günlerine göre yatırılacak. İşte işçi emeklilerine yatırılacak bayram ikramiyelerinin günleri...

Emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyelerini ne zaman yatırılacağının açıklanmasındaydı. Beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamasında "Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak." dedi. Milyonlarca emekli kendilerine hangi gün ikramiye yatacağını araştırmaya başladı.

İşçi emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan

İşçi emeklilerine bayram ikramiyesi hangi gün yatar?

İşçi emeklilerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27 Nisan ve 28 Nisan'da tamamlanacak.

Bağ-Kur ve memur emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

2022 bayram ikramiyesi 1100 lira (TL) mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin NTV'nin sorularını yanıtladı. Emekli bayram ikramiyelerine dair açıklama yapan Bilgin "Emekliye bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum.