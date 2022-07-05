İzmir Menderes Belediyesi hangi partiden? Menderes Belediyesi CHP'li mi, AKP'li mi? Menderes Belediye Başkanı hangi partili? İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması düzenlendi. Soruşturma kapsamında pek çok kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da gözaltına alındığı bilgisi verildi. Yaşanan gelişmelerin ardından İzmir Menderes Belediyesi'nin hangi partiden olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Menderes Belediye Başkanı AKP'li mi CHP'li mi?

İzmir Menderes Belediyesi hangi partiden? Menderes Belediyesi CHP'li mi? Menderes Belediye Başkanı hangi partili? İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması düzenlendi. Soruşturma kapsamında pek çok kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da gözaltına alındığı bilgisi verildi. Yaşanan gelişmelerin ardından İzmir Menderes Belediyesi'nin hangi partiden olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Menderes Belediye Başkanı AKP'li mi CHP'li mi?

Son zamanlarda pek çok belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonları için düğmeye basıldı. Son gelen bilgilere göre İzmir'in Menderes Belediyesi'nde de yolduzluk soruşturması kapsamında pek çok kişi gözaltına alındı. AA'nın haberine göre Menderes Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında 28 şüpheliden 27'si gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına izin verildiği belirlendi. Operasyon ile Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı. Gündeme bomba gibi düşen gelişme sonrası vatandaşlar İzmir Menderes Belediyesi'nin hangi partide olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

İzmir Menderes Belediyesi hangi partiden?

31 Mart 2019'da yapılan seçimlerin sonuçlarına göre CHP'nin adayı Mustafa Kayalar oyların yüzde 55,66'sını alarak Menderes Belediye Başkanı seçildi. AK Parti'nin adayı Bülent Soylu ise oyların yüzde 42.86'sını alarak seçimlerde ikinci oldu.

Menderes Belediyesi CHP'li mi?

Menderes Belediyesi yönetimi CHP'li Başkan tarafından yapılıyor. Menderes Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mustafa Kayalar'dır.

Mustafa Kayalar neden gözaltına alındı?

Menderes Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da gözaltına alındı. Rüşvet iddiası ile Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü gözaltına alındı. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yaptığı yazılı açıklamada, operasyona konu soruşturmanın kendi yönetim dönemlerinden öncesi olan 2018 yılına ait olduğunu öne sürdü.

Mustafa Kayalar kimdir?

1975 yılında İzmir'in Menderes ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Kayalar, Menderes Belediye Başkanıdır.

İlk ve orta eğitimini Menderes'te tamamlayan Mustafa Kayalar Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.

Çeşitli şirketlerde makine mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1999 yılında Menderes'te inşaat ve yapı market firması kuran Mustafa Kayalar aynı zamanda bir iş insaındır.

2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye meclis üyesi olarak seçildi.

2019 yerel seçimlerinde oyların büyük bir bölümünü alan Mustafa Kayalar Menderes Belediye Başkanı oldu.

İktisatçı Aslı KAYALAR ile evli olan Mustafa Kayalar 2 çocuk babasıdır.

Menderes hakkında

Menderes, Türkiye'nin İzmir ilinin bir ilçesidir. İlçenin batısında Seferihisar, kuzeyinde Gaziemir ve Karabağlar, kuzeydoğusunda Buca, doğusunda Torbalı, güneydoğusunda Selçuk ilçeleri, güneyinde Ege Denizi bulunmaktadır. Nüfusu 2021 yılı itibarıyla 104.147 kişidir.

İzmir'in güneyinde yer alan ilçenin il merkezine uzaklığı 20 km'dir. İlçenin batısında Seferihisar, kuzeyinde Gaziemir ve Karabağlar, kuzeydoğusunda Buca, doğusunda Torbalı, güneydoğusunda Selçuk ilçeleri, güneyinde Ege Denizi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 777 km²'dir.

Yerleşimin adı, 1467 yılı kayıtlarında Cumaovası, 1665 yılı kayıtlarında ise Cumaabad olarak geçmektedir. Daha önceleri Cumaovası bucak merkezi bir köy iken, 9 Şubat 1950'de Karakuyu köyü ile birleşerek belediye statüsü aldı ve beldeye dönüştü. 4 Temmuz 1987'de resmi gazetede yayımlanan kanun ile Menderes adını alarak ilçe statüsüne kavuştu.