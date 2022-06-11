Muğla Belediyesi hangi partide? Muğla Belediye Başkanı CHP'li AKP'li mi? Türkiye'nin doğası ve tarihi ile dünya çapında ün kazanmış kenti Muğla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. 2020 yılı itibari ile 1 milyon nüfusu aşan Muğla yaz aylarında turistik beldelerine gelen göçlerle bu nüfusunu katlıyor. Vatandaşlar Muğla Belediyesi'nin hangi partili olduğunu da merak edip araştırmaya başladı. Peki Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partiden?

Muğla Belediyesi hangi partide? Muğla Belediye Başkanı CHP'li AKP'li mi? Türkiye'nin doğası ve tarihi ile dünya çapında ün kazanmış kenti Muğla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. 2020 yılı itibari ile 1 milyon nüfusu aşan Muğla yaz aylarında turistik beldelerine gelen göçlerle bu nüfusunu katlıyor. Vatandaşlar Muğla Belediyesi'nin hangi partili olduğunu da merak edip araştırmaya başladı. Peki Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partiden?

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün sosyal medya hesabından paylaştığı restorasyon görselleri büyük tepkilere neden oldu. Datça'daki tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon çalışmalarının ardından caminin öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaşan Gürün paylaşımına 'Neydi?/Ne Oldu? Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii'nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz' notunu da düştü. Paylaşım vatandaşlardan büyük tepki gördü. Restorasyonu beğenilmeyen caminin görüntüsü çok tartışıldı. Sosyal medya kullanıcıları, beyaz renge boyanan ve eski halinden eser kalmayan tarihi yapının görüntüsüne isyan etti.

Muğla Belediyesi hangi partide?

CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Osman Gürün 31 Mart'ta yapılan seçimlerde % 36,01 oy alarak belediye başkanı seçilmitir. AK Parti'nin adayı Mehmet Nil Hıdır ise oyların %28,42'sini almıştır.

Muğla Belediye Başkanı CHP'li AKP'li mi?

Muğla Büyükşehir Belediyesi başkanı son yapılan 31 Mart seçimlerinde ipi göğüsleyen Osman Gürün'dür. Osman Gürün girdiği seçimde oyların % 36,01'ini almış ve Muğla Belediye Başkanı olmuştur.

Muğla hakkında

Muğla, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi dördüncü şehri. 2020 itibarıyla 1.021.773 nüfusa sahiptir. Ege Bölgesi'nde, topraklarının küçük bir kısmı Akdeniz Bölgesi içine giren, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris, Milas, Datça ve Bodrum gibi tatil yöreleri ile ünlü bir yerleşim yeridir. İlde 13 ilçe bulunur.

Muğla ilinin yüzölçümü 12.654 km2'dir. Muğla, Akdeniz iklimi etkisinde kalmaktadır. Muğla şehrinin içinde bulunduğu Menteşe Yöresi'nde dağlar denize paralel uzanmaktadır. 800 m. yüksekliğe kadar olan alanlarda 'Asıl Akdeniz İklimi' ve daha yüksek alanlarda 'Akdeniz Dağ İklimi' hissedilir. Maksimum-minimum sıcaklık değerleri, nemlilik, yağış miktarı ve hakim rüzgâr yönleri yerel coğrafi koşullara göre değişmektedir. Metrekare'ye 1000 mm'den fazla yağış alan Muğla, orman oranı bakımından Türkiye'nin en zengin olan yörelerinden bir tanesidir. Ne var ki yağışların büyük çoğunluğu kış mevsiminde düşer ve yaz kuraklığı belirgindir. Dağların denize paralel uzanmasının ve yükseltinin bu yörede Ege Bölgesi'nin genelinin aksine daha fazla olmasının diğer bir sonucu olarak ulaşım doğu-batı yönünde zorlaşır ve nüfus seyrekleşir.

Antik Karya bölgesinin en eski yerleşimlerinden biri olan Muğla, bilinen tarihi boyunca başlangıçta Anadolu'nun yerli halkı Karyalıların, ardından kısmen ve kısa dönemler halinde Mısır, Asur ve İskit işgallerinin, zamanla da özellikle kıyılarda Helenistik kolonizasyon hareketinin egemenliği altında kalmıştır. Önce Medler, daha sonra Persler Muğla'yı idareleri altında almışlar ve bölgeyi bir satrap aracılığıyla yönetmişlerdir. Büyük İskender'in ordularıyla gelişinde Muğla bölgesi bir Karya satrapı tarafından yönetilmekte idi.

'Karya' isminin bölgeye MÖ 3400 yıllarında gelen kavimlere önderlik etmiş 'Kar' isimli bir komutandan kaynaklandığına ilişkin tezler öne sürülmektedir. Bölge çağlar boyunca Karya olarak anılmış ve kuzeyde Söke, Aydın, Nazilli üzerinden başlayıp güneyde Dalaman Çayının denize döküldüğü yerde biten Karya bölgesi, kuzeyinde Lidyalıların, güneyinde Likyalıların ve Anadolu içlerinde de Frigyalıların hüküm sürdüğü bölgelere komşu olmuştur. .