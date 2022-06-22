Mehmet Oktay kimdir? Marmaris Belediyesi hangi partiden? Marmaris Belediyesi hangi partili? AK Parti mi CHP'li mi? Marmaris'te çıkan orman yangınlarına müdahale havadan devam ve karadan binlerce kişilik ekiple devam ediyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 'Zor bir gece bizi bekliyor' dedi.

Mehmet Oktay kimdir? Marmaris Belediyesi hangi partiden? Marmaris Belediyesi hangi partili? AK Parti mi CHP'li mi? Marmaris'te çıkan orman yangınlarına müdahale havadan devam ve karadan binlerce kişilik ekiple devam ediyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay "Zor bir gece bizi bekliyor" dedi.

Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Dün çıkan yangına havadan, karadan yoğun müdahale sürüyor. 3 ayrı noktadan çıktığı söylenen orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları sürerken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan açıklama geldi. Oktay "Yüreğimiz yanmaya devam ediyor, yangın kontrol altına alınmış değil. Karadan müdahalenin zorlaşmasına rağmen söndürme ekipleri aralıksız çalışmaya devam ediyor. Hedefimiz en azından hava aydınlanana kadar alevlerin büyümesini engellemek. Zor bir gece daha bizi bekliyor. En büyük olumsuzluğumuz rüzgar. Tek amacımız bir an önce kontrol altına almak. Ancak rüzgardan kaynaklı durumumuz çok da parlak gözükmüyor." dedi.

Marmaris Belediyesi hangi partiden?

31 Mart seçimlerinde Marmaris'te yarışı CHP'nin adayı Mehmet Oktay kazandı.Mehmet Oktay oyların yüzde 44,68'sını alarak Marmaris Belediye Başkanı oldu. AK Parti'nin adayı Serkan Yazıcı ise oyların yüzde 34,78'ini aldı.

Marmaris Belediyesi hangi partili?

Marmaris Belediyesi seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştır.

Mehmet Oktay kimdir?

Mehmet Oktay 1979 yılında Marmaris'te dünyaya geldi.

Marmaris'in sokaklarında büyümüş ve Marmaris'in havasını soluyan Mehmet Oktay Marmaris aşığı bir insandır.

Mehmet Oktay ilkokul ve lise eğitimini Marmaris'te tamamladıktan sonra İngiltere'ye giderek eğitimine Oxford'da devam etti.

Oktay turizm işletmeciliği yapmaktaadır.

CHP üyesi olan Mehmet Oktay 2003 yılında Marmaris Gençlik Kolları Başkanlığı ve 2011-2014 yılları arasında İlçe Başkanlığı görevlerini yaptı.

Ardından 2014 yılın yerel seçimlerinde, Marmaris Belediye Meclisi ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yeniden yapılanmasında etkin görev alan Oktay, dört yıldır Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliği ve Komisyon Başkanlığı görevini yaptı.

Mehmet Oktay, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Muğla Marmaris Belediye Başkan Adayı oldu ve kazandı.

Mehmet Oktay halen Marmaris Belediye Başkandır.

Mehmet Oktay evli ve iki çocuk babasıdır.