Seyhan Belediyesi hangi partide? Adana Seyhan Belediyesi CHP'li mi AKP'li mi? Seyhan Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Adana Seyhan'da belediye yönetiminin hangi partide olduğu sık sık internette vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Adana'nın en kalabalık ilçelerinden biri olan Seyhan'da 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Akif Kemal Akay başkan seçildi. Oyların yaklaşık olarak yüzde 57.84'ünü alan Akif Kemal Akay Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak girdiği seçimden galip çıktı.

Seyhan Belediyesi hangi partide? Adana Seyhan Belediyesi CHP'li mi AKP'li mi? Seyhan Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Adana Seyhan'da belediye yönetiminin hangi partide olduğu sık sık internette vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Adana'nın en kalabalık ilçelerinden biri olan Seyhan'da 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Akif Kemal Akay başkan seçildi. Oyların yaklaşık olarak yüzde 57.84'ünü alan Akif Kemal Akay Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak girdiği seçimden galip çıktı.

Adana'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen kişiler arasında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı'nın da olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. Gündeme son dakika olarak düşen gelişmenin ardından Adana Belediyesi Hangi partide? soruları vatandaşlar tarafından sıkça merak edilip araştırılmaya başlandı?

Seyhan Belediyesi hangi partide?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Adana Seyhan'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Akif Kemal Akay oyların yüzde 57,84'ünü alarak belediye başkanı seçildi. AK Parti'nin adayı Fikret Yeni ise oyların yüzde 38,33'ünü aldı.

Adana Seyhan Belediyesi CHP'li mi AKP'li mi?

Seçim Sonuçlarına göre Adana Seyhan Belediyesi'ni CHP kazandı.

Akif Kemal AKAY kimdir?

Akif Kemal AKAY Seyhan Belediye Başkanıdır.

1950 yılında Adana'da dünyaya gelen Akay, ilk, orta ve lise öğrenimini de Adana'da tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Kimya Yüksek Mühendisliği ve İstanbul Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Organizasyonu Üst Lisansı ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya İhtisası bölümlerinden mezun olan Akay, ihtisası süresince de aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Adana'nın ve Bölge'nin ilklerinden biri olan tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı Bir-Lab'ın kurucusudur.

1968 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan Akay, SODEP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı, SODEP İl Yöneticisi, SHP İl Yöneticilikleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Sekreteri, CHP İl Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve SHP Kurultay Delegelikleri, CHP ve SHP Seçim Komitesi Üyelikleri ile Başkanlıklarının yanı sıra CHP Bilim Kurulu Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Okulu Eğitmeni görevlerini üstlenmiştir.

Akif Kemal Akay, Atatürkçü Düşünce Derneği'nde Genel Başkan Yardımcılığı, Akdeniz Bölge Sorumlusu, Şube Başkanlıkları, Genel Başkan Danışmanı, Adana Güç Birliği Vakfı kurucusu ve yöneticiliklerinde görev almıştır. Birçok sivil toplum kuruluşunda delegelik ve üyelikleri bulunan ve çok sayıda sosyal sorumluluk projeleri yürüten Akif Kemal AKAY 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Seyhan Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Akif Kemal Akay'ın “Niçin CHP” ve “Sil Başkan Belediyecilik” adlarında iki kitabı bulunmaktadır.

Biyokimya Uzmanı Nesrin Akay ile evli olan Akif Kemal Akay'ın, biri siyaset bilimci, diğeri ise Kimya Mühendisi olmak üzere 2 kız evladı ve 5 torunu vardır.