2 milyon liradan fazla alacağı olan 5 kişi Kadıköy Belediyesi hakkında haciz işlemleri başlattı. Belediye binasına gelen ekipler eşyaları haczetti. Yaşanan gelişmelerin ardından Kadıköy Belediyesi hangi partide? Kadıköy Belediye Başkanı hangi partili? Kadıköy Belediyesi AKP'li mi CHP'li mi? soruları vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Peki Kadıköy Belediyesi Başkanı kimdir?

İstanbul Kadıköy Belediyesi'ne haciz işlemi başlatıldı. İddiaya göre 2 milyon liradan fazla alacağı olan 5 kişi belediyeye haciz kararı aldırdı. Haciz işlemlerine başlayan ekipler Belediye Başkanının odasındaki eşyalara da haciz kondurdu.

Kadıköy Belediyesi hangi partide? Kadıköy Belediye Başkanı hangi partili?

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Şerdil Dara Odabaşı oyların yüzde 65,99'unu alarak Kadıköy Belediye Başkanı seçilmiştir.

Kadıköy Belediyesi hangi partide?

Türkiye'nin en güzel semtlerinden biri olan Kadıköy'de Belediye Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Belediye seçimlerini CHP'nin adayı Şerdil Dara Odabaşı büyük bir farkla kazanmıştır. İşte 31 Mart 2019 Kadıköy yerel seçim sonuçları;

CHP: % 65.99

AK Parti: % 19.54

İYİ Parti: % 12.66

Kadıköy Belediyesi'ne haciz

Kadıköy Belediyesinin V.A, H.K, S.K, F.F. ve S.G'ye 2 milyon 156 bin 145 lira tutarındaki borcundan dolayı, mahkemenin kararı doğrultusunda Belediye Başkanı Odabaşı'nın makam odasında haciz işlemleri yapıldı.

Polis ekipleriyle belediye binasına giden icra memurları, karar doğrultusunda Odabaşı'nın makam odasında eşya tespitinde bulundu. Tespitin ardından makam odasındaki yemek masası ve koltuklar haczedildi. Muhafaza altına alınan mallar yediemine bırakıldı.

Şerdil Dara Odabaşı kimdir?

12 Kasım 1973 yılında Siverek'te dünyaya gelen Şerdil Dara Odabaşı Kadıköy Belediye Başkanıdır.

Şerdil Şanlıurfa'dan ailesiyle birlikte taşındığı Ankara'da ilk ve orta öğrenimini tamamladı. Ankara'da Deneme Lisesi'nden mezun oldu.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk eğtiimine başladı. Odabaşı siyasete o yıllarda dahil oldu.

Üniversite öğrencilerinin parti üyesi olamadığı o dönemde, sosyal demokrat gençliği buluşturmak amacıyla oluşturulan Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu'nun İstanbul Üniversitesi temsilciliğini ve başkanlığını yürüttü.

1994 yerel seçimlerinde SHP Merkez Seçim Ofisi'nde görev alan Odabaşı, sırasıyla;

2011 yılında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği,

2012'de tekrar seçilerek İl Başkan Vekilliği ve seçim hukuk işlerinden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı,

2015 yılında, Sayın Murat Karayalçın'ın İstanbul İl Başkanlığı'ndaki yönetimde CHP İstanbul İl Sekreterliği,

2014 yerel ve 2015 genel seçimleri olmak üzere, seçim hukuk işleri ve kampanya yönetiminde farklı görevlerde bulundu.

2015 yılında CHP İstanbul İl Sekreterliği yaptı. 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde partisinin Kadıköy adayı olan Odabaşı, %65,99 oy oranıyla belediye başkanı seçildi.

Kurtuluş Savaşı'nda bilfiil yer alan, İstiklal Madalyası'na layık görülen, aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının bulunduğu Odabaşı ailesinin dördüncü kuşak ferdidir.

1999 yılından, Kadıköy Belediye Başkanı seçildiği güne kadar, kendi kurduğu hukuk bürosunda serbest avukat olarak çalışan Odabaşı, evli ve bir kız, bir erkek çocuk babasıdır. .