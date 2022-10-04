İzmir MEB banka promosyonu ne kadar 2022 | İzmir'de öğretmenlere maaş promosyonu verilecek mi? Anlaşma sağlandı mı? Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon en çok da öğretmenlerin yaşam kalitesini düşürüyor. 2022 yılında bankalar ile kamu kurumları arasında banka maaş promosyonu anlaşmaları yapıldı. Yüz binlerce çalışan gibi İzmir'de MEB kadrosunda görevli öğretmenler de 2022 yılında banka maaş promosyonu alıp alamayacaklarını merak edip araştırmaya başladı.

İzmir MEB banka promosyonu ne kadar 2022 | İzmir'de öğretmenlere maaş promosyonu verilecek mi? Anlaşma sağlandı mı? Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon en çok da öğretmenlerin yaşam kalitesini düşürüyor. 2022 yılında bankalar ile kamu kurumları arasında banka maaş promosyonu anlaşmaları yapıldı. Yüz binlerce çalışan gibi İzmir'de MEB kadrosunda görevli öğretmenler de 2022 yılında banka maaş promosyonu alıp alamayacaklarını merak edip araştırmaya başladı.

İzmir MEB banka promosyonu 2022

MEB kurumlarında bazı ilçelerde bankalar ile yapılan promosyon anlaşmaları revize edildi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile banka arasında yapılan görüşmede 12 bin TL ek promosyon ödenmesi için imzalar atıldı. Böylece Muğla'da banka promosyonu 23 bin TL'ye yükseldi. Kahramanmaraş Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri de mevcut promosyon anlaşmalarını revize etti. 9 ay önce imzalanan olduğumuz 6.860 TL tutarındaki promosyon sözleşmesi feshedilerek yeniden ihaleye çıkıldı ve yeni promosyon ücreti 23.406,5 TL olarak belirlendi. Durum böyle olunca İzmir'de pek çok öğretmen 2022 banka promosyonu anlaşması yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

İzmir'de öğretmenlere maaş promosyonu verilecek mi?

Eğitim Sen İzmir 5 No'lu Şube'den banka maaş promosyonları ile ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada Buca, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Eğitim Bir Sen ile bankalar arasında imzalanan banka promosyon sözleşmesinin, enflasyon oranına göre revize edilmesi istendi. Eğitim Sen İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Özcan Çetin imzasıyla yayımlanan açıklamada, yaşanan ekonomik krizle birlikte kamu emekçilerinin ücretlerinin eridiği ifade edilirken, “24 şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı resmi gazetede yayınlanan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesine eklenen geçici 5. Maddeye ilişkin uygulamaların esaslar çerçevesinde önceden yapılan ihalelerin revize edilebileceği imkanı doğmuştur” denildi.