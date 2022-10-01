Antalya Belediye (ASAT) maaş promosyonu 2022 ne kadar? Antalya Büyükşehir Belediyesi banka maaş promosyonu kaç TL? Bu sene promosyon verilecek mi? 2022 yılında banka maaş promosyonları rekor seviyelere ulaştı. Kamu çalışanları gibi belediye personelleri de 2022'de iyi bir banka maaş promosyonu ödemesi alacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanları da kendilerine banka maaş promosyonu verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Banka ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında yeniden masaya oturulduğu öğrenildi.

Antalya Belediye (ASAT) maaş promosyonu 2022 ne kadar? Antalya Büyükşehir Belediyesi banka maaş promosyonu kaç TL? Bu sene promosyon verilecek mi? 2022 yılında banka maaş promosyonları rekor seviyelere ulaştı. Kamu çalışanları gibi belediye personelleri de 2022'de iyi bir banka maaş promosyonu ödemesi alacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanları da kendilerine banka maaş promosyonu verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Banka ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında yeniden masaya oturulduğu öğrenildi.

Pek çok kamu kurum ve kuruluşunda 2022 banka maaş promosyonları konusunda anlaşmaya varıldı. Belediyeler de personellerine rekor banka maaş ödemesi yapılacağını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına 27 bin TL maaş promosyon ödemesi yapılacak. Belediyelerden gelen anlaşma haberlerinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 2022 banka maaş promosyonunun ne kadar olacağı meak konusu oldu.

Antalya Belediye (ASAT) maaş promosyonu 2022 ne kadar?

Antalya Büyükşhir Belediyesi ve ASAT çalışanları gündeme gelen bir iddia ile heyevcanlandı. Geçtiğimiz yıllarda maaş promosyonu alan Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanları mevcut şartların değiştiği gerekçesiyle banka maaş promosyonlarında güncelleme yapılmasını talep etmişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile bankalarla, artan memur maaşlarından dolayı bankalara yatan rakamların yükselmesi nedeni ile yeniden sözleşme masasına oturuldu. İddialar eğer doğru ise yakın zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi banka ile yeni bir maaş romosyon anlaşmasına imza atabilir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi banka maaş promosyonu kaç TL?

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT çalışanlarını heyecanlandıran iddiaya göre banka ile belediye yetkilileri yeniden masaya oturdu. Büyükşehir Belediyesi'nde memurlara verilecek promosyonun 30 bin TL'den az olmaması bekleniyor. Banka ise 10 bin liralık bir teklif yaptığı gelen iddialar arasında.

Antalya Belediye bu sene promosyon verilecek mi?

2022 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve bankalar arasında yapılan maaş promosyon sözlemesi yenilenirse çalışanlara yeni oranlardan promosyon ödemesi yatacaktır.