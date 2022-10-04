2022 Gaziantep Öğretmen banka maaş promosyonu ne kadar? Gaziantep öğretmen maaş promosyonu anlaşma sağlandı mı? Gaziantep'te MEB okullarında görevli olan 32 bin öğretmeni ilgilendiren önemli gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü promosyon güncellemesi görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca banka ile yapılan sözleşmeyi feshetmişti. 4 Ekim 2022'de Gaziantep'te banka maaş promosyonu için ihaleye çıkılacaktı. Peki Gaziantep öğretmen banka maaş promosyonu ne kadar oldu? 2022 Gaziantep banka promosyonu verilecek mi?

2022 Gaziantep Öğretmen banka maaş promosyonu ne kadar? Gaziantep öğretmen maaş promosyonu anlaşma sağlandı mı? Gaziantep'te MEB okullarında görevli olan 32 bin öğretmeni ilgilendiren önemli gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü promosyon güncellemesi görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca banka ile yapılan sözleşmeyi feshetmişti. 4 Ekim 2022'de Gaziantep'te banka maaş promosyonu için ihaleye çıkılacaktı. Peki Gaziantep öğretmen banka maaş promosyonu ne kadar oldu? 2022 Gaziantep banka promosyonu verilecek mi?

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bankalar arasında yapılan banka maaş promosyonu feshedilmişti. Gaziantep'te maaş banka promosyonlarının güncellenmesi konusunda bir süredir çalışma yürütülüyordu. Çalışmalardan bir sonuç alınamayınca Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü sözleşmeyi tek taraflı fesih etti. Gaziantep'te MEB bünyesinde görev yapan sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler 2022 banka promoosyonunun ne kadar olacağını merak ediyordu.

2022 Gaziantep Öğretmen banka maaş promosyonu ne kadar?

32 bin öğretmen ve memurun promosyon ücretinin ihalesi 4 Ekim Salı günü yeniden yapıldı. Açık oturum, açık artırma yöntemi işe yapılan ihale YouTube kanalından da yayınlandı. İşte 4 Ekim Gaziantep öğretmen banka promosyonu ihalesi videosu.

Gaziantep'teki eğitim çalışanlarının tepki gösterdiği ve iptal edilmesini istediği maaş promosyonu sözleşmesi İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe tarafından feshedildi. 4 yıllığına kişi başı 5 bin 100 liralık promosyon anlaşmasının feshinin ardından Yasin Tepe, Gaziantep'teki tüm öğretmen sendika temsilcileri ile bir araya geldi. Yeni maaş promosyonu ihale sürecine yönelik Yasin Tepe başkanlığında, sendikaların şube başkanlarının katılımı ile toplantı düzenlendi.

Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Bekir Avan, "Eğitim çalışanları olarak biz hazırız. Bankalar ihale sürecine ve rekabete iyi hazırlansınlar! Kazanan eğitim çalışanları olacak. 2021 Mayıs ayında Halk Bankası ile 4 yıllığına kişi başı 5100 TL'lik promosyon anlaşması Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bugün (20/09/2022) feshedilmiştir." dedi.

Gaziantep öğretmen maaş promosyonu anlaşma sağlandı mı?

Gaziantep'te banka maaş promosyonları hakkında henüz bir gelişme sağlanmadı. Gaziantep öğretmen maaş banka promosyonları ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken öğretmenler de sosyal medyadan #gaziantepöğretmenlerimağdur etiketi ile seslerini duyurmaya çalışıyor. Sosyal medyadan atılan baı mesajlar ise şöyle:

"Gaziantep'te öğretmenler promosyon güncellemesi mağduru."

"Küçük bir ilçe bile 30000 alırken Gaziantep'e bu teklifler hakarettir"

"Bankalar öğretmenler ile dalga geçiyor adeta, hadi bi destek verin yoldaşlar. Hakkımız olan promosyonu vermek zorundalar."

"Gaziantep'ten daha az çalışanı olan iller 30 bine yakın promosyon alırken şehrimizde bankalar ihaleye bile girmiyor."

"Sözleşme feshedildi diyr adeta öğretmenlere ceza kesmeye çalışıyor bankalar."