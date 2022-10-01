İzmir Belediye maaş promosyonu ne zaman ve ne kadar? 2022 İzmir Büyükşehir Belediyesi banka maaş promosyonu verilecek mi? Kaç TL olacak?

İzmir Belediye maaş promosyonu ne zaman ve ne kadar olacak? 2022 İzmir Büyükşehir Belediyesi banka maaş promosyonu verilecek mi? Kaç TL olacak? soruları İzmir Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına 27 bin lira banka maaş promosyonu verileceğini açıkladı. Gözler İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çevrildi. Peki İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 maş promosyonu ne kadar olacak?

İzmir Belediye maaş promosyonu ne zaman ve ne kadar olacak? 2022 İzmir Büyükşehir Belediyesi banka maaş promosyonu verilecek mi? Kaç TL olacak? soruları İzmir Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına 27 bin lira banka maaş promosyonu verileceğini açıkladı. Gözler İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çevrildi. Peki İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 maş promosyonu ne kadar olacak?

Kamu çalışanları, memurlar, emekller 2022 yılında banka maaş promosyonunun ne kadar olacağını merakla bekliyor. Geçtiğimiz günlerde pek çok kamu çalışanına verilecek olan maaş promosyon ödemeleri netlik kazandı. EGM'den yapılan açıklamada polislere 3 yıllık maaş banka promosyonun 27 bin lira olduğunu duyurdu. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da İBB çalışanlarına 27 bin lira banka maaş promosyonu verileceğini açıkladı. Ankara'dan da gelen açıklama ABB personelini sevindirdi. Mansur Yavaş sosyal medaydan yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi maaş promosyonunun 27 bin lira olduğunu duyurdu.

İzmir Belediye maaş promosyonu ne zaman ve ne kadar?

Tüm bu açıklamaların ardından gözler İzmir Büyüşehir Belediyesi'ne çevrildi. İzmir Belediye personelleri 2022 banka maaş promosyonun ne kadar olacağını sabırsızlıkla bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden banka maaş promosyon anlaşması için 2023'e masaya oturacak.

2022 İzmir Büyükşehir Belediyesi banka maaş promosyonu verilecek mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi maaş promosyonu sözleşmesi 15 Ekim 2020 ile 15 Eylül 2023 dönemini kapsıyordu. İzmir'de 2023 yılında banka maaş promosyonu verilecek.

Geçtiğimiz dönemde 4.559 TL promosyon verilmişti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 4 bin 559 personelini ilgilendiren “Maaş Ödeme Protokolü” en yüksek teklifi veren banka, Yapı Kredi ile imzalandı. Anlaşmaya göre 3 yıllık protokol karşılığı kişi başı 3 bin 960 TL ödenecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Yapı Kredi arasında belediye personelinin (memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel) maaş ve diğer her türlü ödemelerinin banka aracılığıyla yapılmasına ilişkin, 3 yıllık “Maaş Ödeme Protokolü” yapıldı. Protokol, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Yapı Kredi Perakende Bankacılık Bölge Müdürü Turan Karadeniz tarafından imzalandı. Protokole göre bu yılın Ekim ayı içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan toplam 4 bin 559 personele kişi başı 3 bin 960 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Başkan Tunç Soyer promosyon ihalesine en yüksek teklifi vererek pandemi döneminde belediye çalışanlarına ekonomik katkı sağladıkları için Yapı Kredi'ye teşekkür etti. Soyer, bundan sonraki süreçte birlikte çalışacakları için mutlu olduğunu ifade etti.

Maaş ödeme protokolü 15 Ekim 2020 ile 15 Eylül 2023 dönemini kapsıyor. Bankaların yarıştığı ihale sürecine, kurumda yetkili sendika temsilcileri de katıldı.