Bursa belediye maaş promosyonu 2022 ne kadar? Bursa Büyükşehir Belediyesi banka maaş promosyonu ne zaman yatacak? BBB maaş promosyonu kaç TL? Memurlar, işçiler, emekliler 2022 yılında banka maaş promosyonunu bekliyor. Pek çok belediye de çalışanlarına vereceği banka maaş promosyonunu duyurdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi (BBB) çalışanları da banka maaş promosyonun ne kadar olacağını merakla bekliyor. BBB ile bankalar arasında yaşanan promosyon görüşmeleri devam ediyor. İşte BB banka maaş promosyonu hakkında son gelişmeler.

Bursa belediye maaş promosyonu 2022 ne kadar? Bursa Büyükşehir Belediyesi banka maaş promosyonu ne zaman yatacak? BBB maaş promosyonu kaç TL? Kamu kurum ve kuruluşlarında 2022 yılı banka maaş promosyonları belli olmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi personellerine tek seferde 247 bin TL banka maaş promosyonu verileceğini açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanları da kendilerine ne kadar banka maaş promosyonu verileceğini sabırsızlıkla merak ediyor. BBB ile bankalar arasında görüşmeler devam ediyor. İşte 2022 BBB banka maaş promosyonu ile ilgili detaylar...

Bursa belediye maaş promosyonu 2022 ne kadar?

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışanlar 2022 yılında banka maaş promosyonun ne kadar olacağını sabırsızlıkla bekliyor. BBB ile bankalar arasında maaş promosyonu konusunda görüşmeler ise devam ediyor. 7 banka yetkilisinin katıldığı toplantıda Bursa Beliyde çalışanları için Yapıkredi Bankası temsilcisi 25 bin 215 lira teklifte bulundu. BBB ise bu teklifi yetersiz bularak toplantıyı erteledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi 30 bin TL gibi bir teklif bekliyordu. Bursa Büyükşehir Belediyesi 2022 banka maaş promosyonun 28 bin TL ile 30 bin TL arasında olması bekleniyor. Son rakamın ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi banka maaş promosyonu ne zaman yatacak?

BBB banka maaş promosyonun netleşmesinin ardından ödemelerin teks seferde (peşin) olarak çalışanların hesaplarına yatması bekleniyor. Banka maaş promosyonu önümüzdeki aylarda personelin hesaplarına yatabilir.

İBB banka maaş promosyonu ne kadar?

Çalışanlarımızın refahı için yoğun çalıştık ve iyi bir sonuca ulaştık. İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacaktır. Hayırlı olsun.

Ankara Büyükşehir Belediyesi maaş promosyonu ne kadar?

Mesai arkadaşlarımızın promosyon imkânlarından en iyi şekilde yararlanabilmesi için sendika temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda maaş promosyonu 27 bin TL olarak belirlenmiş olup bu tutar tek seferde hesaplara yatırılacaktır.