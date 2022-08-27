İzmir Kırtasiye yardımı 2022 | İzmir Eğitim Kart kırtasiye yardımı başvurusu? İzmir Belediye Kırtasiye yardımı nasıl alınır başvuru nereye yapılır? Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler tatilin keyfini çıkarırken aileler de yeni eğitim öğretim yılında kırtasiye masraflarının nasıl altında kalkacaklarını düşünüyor. Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle maddi durumu iyi olmayanlar kırtasiye yardımı için başvuruların nereye nasıl yapılacağını araştırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de sosyal belediyecilik anlayışı ile kırtasiye yardımına devam ediyor.

İzmir Kırtasiye yardımı 2022 | İzmir Eğitim Kart kırtasiye yardımı başvurusu? İzmir Belediye Kırtasiye yardımı nasıl alınır başvuru nereye yapılır? Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler tatilin keyfini çıkarırken aileler de yeni eğitim öğretim yılında kırtasiye masraflarının nasıl altında kalkacaklarını düşünüyor. Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle maddi durumu iyi olmayanlar kırtasiye yardımı için başvuruların nereye nasıl yapılacağını araştırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de sosyal belediyecilik anlayışı ile kırtasiye yardımına devam ediyor.

2022-2023 eğitim öğreitm yılının başlamasına az bir süre kala öğrenciler ve veliler kırtasiye giderlerini dşünmeye başladı. Geçtiğimiz seneye göre bu sene kırtasiye ürünlerinde en az yüzde 100'lük bir artış söz konusu. Yüksek fiyatlar nedeniyle elleri kolları bağlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi kırtasiye yardımına başvurmayı istiyor. İzmir'de yaşayan vatandaşlar İzmir Eğitim Kart kırtasiye yardımı başvurusu? İzmir Belediye Kırtasiye yardımı nasıl alınır başvuru nereye yapılır? İzmir okul yardımı nasıl alınır? gibi sorulara yanıt arıyor.

İzmir Kırtasiye yardımı 2022

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda 2019'da başlatılan Eğitim Kart uygulamasıyla ilgili protokol yenilendi. Kentin 30 ilçesinde ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin faydalandığı Eğitim Kart'a yüklenen miktar 140 liradan 170 liraya çıkartıldı. Son üç yılda uygulamadan 65 bin öğrencinin yararlandığını belirten Başkan Soyer, yeni dönemde 30 bin öğrenciye daha ulaştırılacak destekle dayanışmayı büyüttüklerini söyledi.

İzmir Eğitim Kart kırtasiye yardımı başvurusu?

İzmir'de kırtasiye yardımları Eğitim Kart sahiplerine yatırılıyor. Maddi durumu yetersiz olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin faydalanacağı kırtasiye yardımları için bu sene bütçe artırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında Eğitim Kart için 5,1 milyon liralık bütçe ayırdı. İzmir'de kırtasiye yardımına başvuru yapmak isteyenler İzmir Büyükşehir Belediyesi iletişim merkezleri ile irtibata geçebilirler. Ayrıca bulundukları mahallede muhtarlıklar ile de irtibata geçerek yardımlar hakkında daha geniş bilgi sahibi olabilirler.

İzmir Belediye Kırtasiye yardımı nasıl alınır başvuru nereye yapılır?

Kırtasiye yardımı almak isteyenler öncelikle Sosyal Hizmetle İl Müdürlükleri'ne başvurarak konu hakkında bilgi alabilirler. İhtiyaç sahibi olduklarını belgeleyen vatandaşlara devlet her desteği sağlıyor. İzmir'de de ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılıyor. Çeşitli sosyal desteklerle öğrencilerin eğitimlerine destek ounuyor. Belediyeler okul-kırtasiye yardımları, öğrencilere burs yardımları, oku kıyafeti yardımları gibi eğitimle ilgili birçok yardımı vatandaşlara ulaştırıyor.