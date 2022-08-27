İBB okul (kırtasiye) yardımı 2022 | İBB kırtasiye yardımı nasıl alınır? İstanbul Belediye kırtasiye desteği başvurusu nereye yapılır? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına bir kaç gün kala ailelerin kırtasiye telaşı başladı. Geçen seneye göre 2022 yılında kırtasiye ürünlerinin fiyatlarında en az yüzde 100'lük bir artış olduğu belirtiliyor. Maddi durumu yetersiz olan aileler ve öğrenciler de İBB kırtasiye yardımı almak için detayları araştırmaya başladı. İşte İBB Sen Oku Diye yardımına dair detaylar...

İBB okul (kırtasiye) yardımı 2022 | İBB kırtasiye yardımı nasıl alınır? İstanbul Belediye kırtasiye desteği başvurusu nereye yapılır? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına bir kaç gün kala ailelerin kırtasiye telaşı başladı. Geçen seneye göre 2022 yılında kırtasiye ürünlerinin fiyatlarında en az yüzde 100'lük bir artış olduğu belirtiliyor. Maddi durumu yetersiz olan aileler ve öğrenciler de İBB kırtasiye yardımı almak için detayları araştırmaya başladı. İşte İBB Sen Oku Diye yardımına dair detaylar...

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başlaycak. Okullar 1. sınıf ve anaokullarında bir hafta daha erken açılacka. Oryantasyon ve okula hazırlık dönemi geçirecek olan miniklerde okul heyecanı başladı. Aileler de kırtasiye alışverişine başladı. Geçtiğimiz sene bir ailenin kırtasiye masrafı bu sene katlanarak arttı. 2022 yılında maddi durumu yetersiz olan ve kırtasiye desteği almak isteyen aileler ve veliler İBB'ye başvurmayı planlıyor. İBB Sen Oku Diye yardımları ile binlerce öğrenciye destek vermeye devam ediyor.

İBB okul (kırtasiye) yardımı 2022

İBB 2022 yılında da öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Üniversite gençlerine burs imkanı veren İBB maddi durumu yetersiz olan, yetim, öksüz ve şehit çocuklarına destek veriyor. Artan hayat pahalılığı nedeniyle bu sene İBB'nin kırtasiye yardımına her zamankinden daha fazla başvuru olması bekleniyor. İBB kırtasiye yardımı ilkokul, ortaokul, lise, Özel eğitim ve rehabilitasyon öğrencilerine ödeniyor.

İBB kırtasiye yardımı nasıl alınır?

Yerel yönetimler öüğrencilere pek çok imkan sağlıyor. İBB de öürencileri her alanda desteklemeye devam ediyor. Kırtasiye yardımına ihtiyacı olan ailer öncelikle devlete bağlı olan sosyal yardımlar genel müdürlüğüne başvurabilirsiniz. İBB kırtasiye yardımı için de İBB birimleri ile irtibata geçilebilir. Ayrıca https://senokudiye.ibb.istanbul adresinden Sen Oku Diye yardım desteğine başvuru yapılabilir. https://senokudiye.ibb.istanbul/ adresine giren adayla bilgileri eksiksiz ve hatasız doldurarak Sen Oku Diye desteğinden faydalanma hakkı kazanabilir.

İBB kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman?

2022-2023 yılında Sen Oku Diye başvurularının başlangıç tarihi belli oldu. 13 Eylül 2022'de başlayacak olan yardım başvurularında adayların bilgilerinin eksiksiz ve hatasız doldurması gerekmektedir.