2022-2023 Devletten okul yardımı (kırtasiye) nasıl alınır? E-Devlet kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Ülkemizde ekonomik durumu yetersiz olan vatandaşlara devlet her alanda sahip çıkmaya devam ediyor. Sosyal yardımlar ile vatandaşların geçim sıkıntısını gidermeye çalışan devlet aynı zamanda öğrenciler için de kırtasiye yardımı desteği sağlıyor. 2022-2023 yılında okulların açılmasına az bir süre kala devletten kırtasiye yardımı nasıl alınır, başvuru nereye yapılır gibi sorular pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İşte 2022-2023 E-Devlet kırtasiye yardımına dair detaylar...

2022-2023 Devletten okul yardımı (kırtasiye) nasıl alınır? E-Devlet kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Ülkemizde ekonomik durumu yetersiz olan vatandaşlara devlet her alanda sahip çıkmaya devam ediyor. Sosyal yardımlar ile vatandaşların geçim sıkıntısını gidermeye çalışan devlet aynı zamanda öğrenciler için de kırtasiye yardımı desteği sağlıyor. 2022-2023 yılında okulların açılmasına az bir süre kala devletten kırtasiye yardımı nasıl alınır, başvuru nereye yapılır gibi sorular pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İşte 2022-2023 E-Devlet kırtasiye yardımına dair detaylar...

Geçtiğimiz sene başlayan enflasyon dalgası halen etkisini gösteriyor. Market ve pazarlarda fiyatların katlanarak artması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Artan hayat pahalılığı kırtasiye ürünlerinde de kendisini gösterdi. 2022-2023 eğitim öğretim yılında defter, kalem, silgi gibi malzemeler almak isteyenler fiyatlar karşısında büyük bir şok yaşıyor. Maddi durumu yetersiz olan vatandaşlar da kırtasiye yardımlarına başvurmaya başladı. Okul masraflarını devlet desteği ile karşımak isteyenler devletten okul (kırtasiye) yardımı nasıl alınır? E-Devlet kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? solrularına yanıt arıyor.

2022-2023 Devletten okul yardımı (kırtasiye) nasıl alınır?

Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Sosyal devlet olmanın getirdiği sorumluluklar çerçevesinde devletimiz maddi durumu yetersiz olan vatandaşların her alanda yanında durmaya devam ediyor. Devlet ekonomik gücü olmayan aile ve bireylere okul yardımı da yapıyor. Kırtasiye yardımı olarak da adlandırılan bu yardımlara başvurabilmek için öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri'ne gitmelidir. Yerel yönetimler ve çeşitli yardım kuruluşları da maddi durumu yetersiz olanlara farklı desteklerde bulunuyor. Kırtasiye yardımı almak isteyenler mahalle muhtarlıklarına da giderek başvuruların nerelere ve nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi olabilirler.

E-Devlet kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

E-Devler üzerinden de kırtasiye yardımına başvurmak mümkün. https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-egitim-ogretim-yardimi-talebi adresi üzerinden E-Devlet'ten eğitim öğretim yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu yardım sadece yılda bir kez verilir. E-Devlet başvurusunu kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenen eğitim yardımı için talepte bulunabilir

Kırtasiye yardımı şartları neler?

Kırtasiye yardımından yararlanabilmek için bazı şartlar belirlenmiştir ve yardımı alabilmek için bu şartlara uymak gereklidir. Kırtasiye yardımı şartları şu şekildedir:

Öğrencinin ve velisinin kimlik belgesi

Çocuğun okuduğu kurumdan alınacak öğrenci belgesi

Gelir belgesi ya da gelirinin olmadığına dair belge

İkametgah ve aile fertlerine ait nüfus kayıt öneği

Ev kira ise kira sözleşmesi ya da ev kendilerine ait ise tapu fotokopisi

Öğrenci velisinin iş aramak üzere başvuru yapması; İş-kur kayıt belgesi