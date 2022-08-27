(ABB) Ankara kırtasiye yardımı 2022 | Ankara Büyükşehir Belediyesi kırtasiye yardımı nasıl alınır? Başvuru nasıl, nereye yapılır? Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşlar oldukça zor günler yaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi geçen sene maddi durumu yetersiz olanlara kırtasiye yardımında bulunmuştu. Okulların açılmasına sayılı günler kala Ankara'da yaşayanlar da kırtasiye yardımlarına başvurunun nasıl ve nereden yapılacağını merak ediyor. Peki 2022'de Ankara'da kırtasiye yardımı (okul yardımı) verilecek mi?

(ABB) Ankara kırtasiye yardımı 2022 | Ankara Büyükşehir Belediyesi kırtasiye yardımı nasıl alınır? Başvuru nasıl, nereye yapılır? Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşlar oldukça zor günler yaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi geçen sene maddi durumu yetersiz olanlara kırtasiye yardımında bulunmuştu. Okulların açılmasına sayılı günler kala Ankara'da yaşayanlar da kırtasiye yardımlarına başvurunun nasıl ve nereden yapılacağını merak ediyor. Peki 2022'de Ankara'da kırtasiye yardımı (okul yardımı) verilecek mi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencilere kırtasiye yardımında bulunacağını geçtiğimiz sene duyurmuştu. Binlerce maddi durumu yetersiz olan öğrenciye yapılan yardımlar nedeniyle aileler rahat bir nefes almıştı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala bu sene de ABB tarafından kırtasiye yardımı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

(ABB) Ankara kırtasiye yardımı 2022

Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı (okul deesteği) sağlıyor. Manusur Yavaş düzenlemeyi geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Yavaş açıklamasında şunları belirtmişti: “Sosyal yardım alan 99 bin 282 ailemizin Başkent Kartı'na 163 bin 459 evladının eğitim masrafı için kişi başı 150'şer liradan toplam 24 milyon 518 bin 850 TL yükleme yapıyoruz. Evlatlarımız yeter ki okusun, gelecek hayallerinden hiç vazgeçmesin. Ömrüm yettiğince her çocuğumun destekçisiyim.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi kırtasiye yardımı nasıl alınır?

Ankara'da sosyal destek ve yardım alan ailelerin eğitim gören çocukları için kırtasiye yardımı yapılıyor. Kişi başı 150 TL olan ve Başkent Karta yüklenen ücretler okul giderlerinde kullanılabiliyor.

Ankara kırtasiye yardımı ne kadar?

Ankara Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vartandaşlara kişi başı 150'şer lira yardım yapacak.

Ankara kırtasiye yardımı ne zaman yatacak?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen sene verilen kırtasiye yardımları 20 Ağustos'ta Başkent Kart bakiyelerine yansımıştı.