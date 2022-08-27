İBB kırtasiye yardımı nasıl alınır? 2022 İBB kırtasiye yardımı başvurusu nereye yapılır? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ailelerin artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle kırtasiye masrafları bu yıl katlanarak arttı. Kırtasiye desteği alarak masraflarını en aza indirmek isteyen aileler ve öğrenciler İBB kırtasiye yardımı başvurusunun nasıl ve nereden yapılacağını araştırmaya başladı. İşte 202-2023 döçnemi için İBB 'Sen Oku Diye' yardım desteğine dair detaylar...

İBB kırtasiye yardımı nasıl alınır? 2022 İBB kırtasiye yardımı başvurusu nereye yapılır? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ailelerin artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle kırtasiye masrafları bu yıl katlanarak arttı. Kırtasiye desteği alarak masraflarını en aza indirmek isteyen aileler ve öğrenciler İBB kırtasiye yardımı başvurusunun nasıl ve nereden yapılacağını araştırmaya başladı. İşte 202-2023 döçnemi için İBB "Sen Oku Diye" yardım desteğine dair detaylar...

İBB her sene öğrencilere kırtasiye desteği sağlıyor. İBB kırtasiye yardımı ile ailelerin kırtasiye masrafları bir hayli düşüyor. 2022-2023 Eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala öğrenci okul malzemelerini almak için araştırmalar başladı. Bütçelerine uygun ürünü bulmakta zorlanan aileler geçen seneye kıyasla bu sene kırtasiye masraflarına 2 katı para ödemek zorunda. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon kırtasiye ürünlerini de etkilmiş görünüyor. 2021 yılında 20 tl olan bir ürün 2022'de 50 TL'den satılıyor.

İBB kırtasiye yardımı nasıl alınır?

İBB'nin kırtasiye yardımına bu sene her zamankinden fazla ilgi var. İBB öğrencileri desteklemeye devam ediyor. İBB kırtasiye yardımı ilkokul, ortaokul, lise, Özel eğitim ve rehabilitasyon öğrencilerine ödeniyor. İBB kırtasiye yardımını almak oldukça kolay. Bu yardım İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler müdürlüğü tarafından yapılıyor. İBB kırtasiye yardımına online olarak da başvuru yapılabilir. https://senokudiye.ibb.istanbul/ adresine giren adayla bilgileri eksiksiz ve hatasız doldurarak Sen Oku Diye desteğinden faydalanma hakkı kazanabilir.

2022 İBB kırtasiye yardımı başvurusu nereye yapılır?

Günümüzde yerel yönetimler öğrencilere pek çok desteği sağlıyor. Burs yardımının yanında yurt ve diğer desteklerle öğrencilerin eğitimleri destekleniyor. İBB de öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuyor.

Kırtasiye yardımına ihtiyacı olan ailer öncelikle devlete bağlı olan sosyal yardımlar genel müdürlüğüne başvurabilirsiniz. İBB kırtasiye yardımı için de İBB birimleri ile irtibata geçilebilir. Ayrıca https://senokudiye.ibb.istanbul adresinden Sen Oku Diye yardım desteğine başvuru yapılabilir.

İBB Kırtasiye yardımı nereden alınır?

Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Maddi durumu yetersiz olan ve devletten kırtasiye yardımı bekleyen vatandaşlar öncelikle sosyal yardımlar genel müdürlüğü ile irtibata geçebilir. Ayrıca mahalle muhtarlıklarına başvurarak da çeşitli sosyal yardımlar için bilgi alabilir. İBB Kırtasiye yardımı için ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler

Müdürlüğü'nün Avrupa yakasında Edirnekapı ile Anadolu yakasında Selimiye veznelerine başvurmaları gerekmektedir.

İBB kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman?

2022-2023 yılında Sen Oku Diye başvurularının başlangıç tarihi belli oldu. 13 Eylül 2022'de başlayacak olan yardım başvurularında adayların bilgilerinin eksiksiz ve hatasız doldurması gerekmektedir.

Sen Oku Diye başvuru genel koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

Öğrencinin kendisinin İstanbul'da ikamet etmesi

Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması

Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması

Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi

Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okuyor olması

Eğitim yardımı başvuruları ve evrak işlemleri sadece web sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda, başvuru sırasında beyan ettiğiniz evraklardaki bilgiler esas alınacaktır.

Eğitim desteğinden yararlanacak öğrenci için alt ve üst yaş sınırı nedir?

Başvurusu yapılacak öğrenci minimum 5 yaşını doldurmuş olmalıdır. Üst sınır bulunmamaktadır

Sen Oku Diye eğitim desteğinin tutarı nedir?

Tek seferlik olmak üzere öğrenci başına 300 TL destek sağlanacaktır.