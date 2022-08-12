İstiridye Mantarı Faydaları Neler? İstiridye Mantarı Neye İyi Gelir?

İstiridye mantarı nedir? İstiridye mantarı nasıl pişirilir? İstiridye mantarı besin değeri nedir? İstiridye mantarı zehirli mi? Son zamanlarda arama motorunda en çok araştırılan mantar türlerinden istiridye mantarının faydaları merak edilmekte. Sizler için bu konu hakkında detaylı araştırma yaptık. İşte tüm detaylar…

İstiridye Mantarı Nedir?

İstiridye mantarı ne? İstiridye mantarı diğer bir adı kavak mantarı, Pleurotus ostreatus, yaygın bir yenilebilen mantar türüdür. Kavak ağacında yetiştirildiği için kavak mantarı olarak da bilinmektedir. Dünya çapında ticari bir besin olarak üretilmektedir. İstiridye mantarı, kalsiyum, fosfor, potasyum, demir ve bakır yönünden zengin bir besindir.

İstiridye Mantarı Faydaları Nelerdir?

İstiridye mantarı, yüksek antioksidan kaynağıdır.

Vücuttaki serbest radikaller ile mücadele ederek kanserden korur.

Yüksek lif oranı ile sindirim sistemini düzenler.

Sindirim sistemini hızlandırmaya yardımcı olur.

İstiridye mantarı hastalıklara karşı direnç kazandırır.

Doğal bir antibiyotik niteliği taşır.

Bağışıklık sistemini güçlendiren bir besindir.

Çocukların gelişimine destek olur.

Kansızlığa iyi geldiği bilinir.

Yüksek tansiyonu düşürdüğü bilinen

Kandaki kolesterol değerinin düşmesini destekler.

Kabızlığı önler.

Anemiyi engeller.

İstiridye Mantarı Besin Değeri Nedir?

İstiridye Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 81 kcal kalori mevcuttur. İstiridye mantarının 100 gramında, Karbonhidrat (g)4.95, Protein (g) 9.45, Sodyum (mg) 106, Potasyum (mg) 168, Kalsiyum (mg) 8, Vitamin A (iu) 270, Vitamin C (mg) 8, Demir 5.11 besin değerleri içermektedir.

İstiridye Mantarı Zehirler Mi?

İstiridye Mantarı Zehirler Mi? Oldukça görülen mantar zehirlenmeleri yüzünden istiridye mantarına da şüpheyle yaklaşılabilmekte. istiridye mantarı zehirli bir mantar değildir. Bu mantar türü yenilebilir en faydalı mantar türlerinden birisi olarak bilinir.

İstiridye Mantarı Nasıl Pişirilir?

İstiridye mantarı, yıkanmaması gereken besinlerden biridir. Bu yüzden nemli bir bezle veya fırçayla silinmesi daha doğru bir yöntemdir. İstiridye mantarını, soteleme, kızartma, fırınlama, güveç ve ızgara yöntemleriyle pişirilebilmektedir.

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