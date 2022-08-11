Toplumda kasık ağrısı olarak tanımlanan pelvik ağrı, karın alt bölgesi yani pelvik bölgesinin ağrısı olarak biliniyor. Kronik hale gelen kasık ağrısı depresyona da neden olabiliyor. Kasık ağrısının nedenleri nelerdir? Kasık ağrısına cerrahi operasyon gerekir mi? Cevaplar yazımızda...

Kadınlar arasında yaygın olarak ortaya çıkan sağlık sorunlarından biri olan kasık ağrısı, pek çok farklı nedene bağlı görülebiliyor. Genellikle gebelik kaynaklı olduğu düşünülen bu ağrı, farklı hastalıkların da habercisi olabiliyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Burhan Özel, kasık ağrısı ve merak edilenleri hakkında yanıt verdi.

Kadınlarda üreme organlarının bu bölgede geniş yer kaplaması ve hastalıkların yanı sıra adet döngüsü boyunca vücutta gerilme olayları nedeniyle olağan ağrılar oluşması söz konusudur. Genellikle genç kadınlarda 18-25 yaş aralığında daha sık rastlanılan kasık ağrısı yaş fark etmeksizin yaşamın her döneminde de semptom olarak karşımıza çıkabilmektedir. Regl döneminde kasık ağrılarının daha şiddetli ve sık hissedildiği bilinmektedir. Kronik hale gelen kasık ağrıları sosyal yaşamı olumsuz etkileyerek depresyon, anksiyete bozukluğuna kadar yol açabilmektedir.

Kasık ağrısına neden olabilecek bazı sağlık sorunları şu şekilde sıralanabilir;

1. Endometrial polip,

2. Aşırı aktif mesane,

3. İdrar yolu taşı ve kum,

4. Kabızlık

5. Dış gebelik, düşük

6. Bel fıtığı,

7. Düşük yapmak

8. Stres ve depresyon

9. Spiral kullanımı çok nadirde olsa spiral takıldıktan sonra ilk aylarda kasık ağrısına neden olabilir.

10. Endometriozis; bir diğer ismiyle çikolata kisti rahim dışında büyüyen bir dokunun var oluşu nedeniyle kısırlık, ağrılı cinsel ilişki ve şiddetli kasık ağrısı şeklinde belirti gösterebilir.

11. Adenomyozis; Rahmin iç yüzeyini örten ve regl kanaması ile atılan rahim iç tabakası ya da zarının rahmin kas tabakası içinde yer alması adenomyozis diye adlandırılır. Bu durum ani ve sert saplanan kramp tarzı kasık ağrısına neden olabilir.

12. İdrar yolu enfeksiyonları; (sistit ve üretrit), bakteriler vücuda üretra yani idrarın vücuttan çıktığı tüp yoluyla girdiğinde idrar yolunu enfekte edince ortaya çıkar.

13. Fıtık; hızlı yön değişikliği içeren aktiviteler oynarken ortaya çıkar. Kasık ağrısı genellikle spor yaparken veya egzersiz yaparken şiddetlidir, ancak dinlenirken kişi daha iyidir.

14. Apandisit; Bazı durumlarda enfeksiyon veya iltihaplanabilen apandisit, ağrısı tipik olarak midenin alt kısmının sağ tarafında kasık yakınında bulunur. Ağrı ilk olarak gelip gidebilir.



Cerrahi müdahale gerekebilir mi?

Kasık ağrısı, hafife alınmayacak ve nedeni sorgulanması gereken bir tablodur. Bu nedenle vakit kaybedilmeden doktora danışılmalıdır. Öncelikle detaylı hasta öyküsü alınmakta ve bazı tetkikler yapılmaktadır. Kasık ağrısında ana nedeni belirlemek için kullanılan testler kısaca şu şekilde sıralanabilir;

• Kan idrar tetkikleri

• Vajinal kültür

• Gebelik testi

• Gaita (dışkı) testi

• Alt karın usg, röntgen tetkikleri

• Tanı amaçlı laparoskopi

• Kolonoskopi – Histeroskopi

• Alt karın BT- MR çekimi

Kasık ağrılarında tedavi nedene yönelik uygulanmaktadır. Kasık ağrısına neden olan hastalığın tanısı konmakta ve tedavi nedene yönelik olan belirlenmektedir. En sık görülen nedenlerden biri olan idrar yolu enfeksiyonuna karşı ağrı kesici, antibiyotik ilaçlar önerilmektedir. İlaçlı tedavilerin yanı sıra istirahat, uyku ve ağrı hissiyatını azaltmaya yönelik egzersizler tavsiye edilmektedir. Ancak apandisit, yumurtalık kistleri, fıtık, gebelik, düşük, dış gebelik veya idrar yolu taşı ve kum gibi sağlık sorunları cerrahi müdahale gerektirebilmektedir. Stres ve depresyona bağlı görülen ve bir hastalığa veya nedene bağlanamayan kasık ağrıları için psikolojik destek alınması önerilmektedir. Kesin teşhis için mutlaka uzman hekime danışılmalıdır.