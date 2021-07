İstanbul Üniversitesi 4 yıllık lisan taban puanları 2021 | İÜ 2 yıllık önlisans ve lisans bölümleri taban puanları

İstanbul Üniversitesi 4 yıllık lisan taban puanları 2021 | İÜ 2 yıllık önlisans ve lisans bölümler taban puanları | 2021 YKS sınuçlarının açıklanmasından sonra üniversite hayali kuran binlerce kişi tercih için çalışmalara başladı. Hayalindeki üniversitede istediği bölümü okumak isteyen adaylar aldıklara puana göre hassas bir tercih yapmak zorunda. İstanbul Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyenler İstanbul Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanlarının kaç olduğunu merak ediyor. 2021 taban puanları henüz açıklanmadı.

İstanbul Üniversitesi 4 yıllık lisan taban puanları 2021 | İÜ 2 yıllık önlisans ve lisans bölümler taban puanları | 2021 YKS sınuçlarının açıklanmasından sonra üniversite hayali kuran binlerce kişi tercih için çalışmalara başladı. Hayalindeki üniversitede istediği bölümü okumak isteyen adaylar aldıklara puana göre hassas bir tercih yapmak zorunda. İstanbul Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyenler İstanbul Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanlarının kaç olduğunu merak ediyor. 2021 taban puanları henüz açıklanmadı.

2021 YKS sonuçlarının açıklanmasıyle binlerce kişi için üniversite tercih süreci başladı. Öğrenciler tercih edecekleri üniversiteleri araştırmaya başladı. İstanbul Üniversitesi'ni tercih edecek olanlar da üniversitenin bölümlerini araştırıyor. Peki İstanbul Üniversitesi 4 yıllık lisan taban puanları nedir? 2021 İstanbul üniversitesi taban puanları belli oldu mu?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT 180 243,84856 1001728

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Adalet (Açıköğretim) TYT 1500 242,08767 1022906

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Adalet Meslek Yüksekokulu TYT 110 318,41412 371281

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Adalet Meslek Yüksekokulu TYT 40 275,17764 672688

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 50 404,87079 14493

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50 297,21608 46688

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80 427,26768 9382

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Antropoloji EA 60 281,82814 380852

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Arap Dili ve Edebiyatı DİL 80 395,32658 17034

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 75 281,88952 305869

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) TYT 150 233,62374 1124701

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi EA 80 284,35007 367207

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilim Tarihi EA 80 269,77781 446392

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji SAY 100 301,90152 251046

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) TYT 130 211,85524 1411895

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya SÖZ 100 344,96238 75676

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya (Açıköğretim) SÖZ 1400 205,95903 807630

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60 335,97132 95954

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 40 341,84226 32600

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 100 304,51825 275376

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çin Dili ve Edebiyatı (Çince) DİL 40 417,50608 11499

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 1400 244,9369 628813

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 3000 221,70395 1279666

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 160 273,40644 687760

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) TYT 150 238,48024 1066293

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dilbilimi DİL 50 408,98711 13397

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi SAY 160 492,33145 20951

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) SAY 30 505,33035 12925

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık Fakültesi SAY 170 471,87574 36313

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık Fakültesi (İngilizce) SAY 40 478,26831 31402

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açık Öğretim) EA 800 187,15874 998695

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ekonometri EA 100 299,87025 294989

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eski Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 50 322,22439 38647

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fars Dili ve Edebiyatı DİL 70 282,34011 51674

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 80 314,16762 238429

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe (Açıköğretim) EA 150 216,25269 901831

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik SAY 60 279,79269 312401

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik (İngilizce) SAY 40 297,94795 260863

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) DİL 60 404,35611 14630

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 30 244,35287 65353

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 100 362,79235 45749

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) SÖZ 150 275,72347 340937

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100 361,53188 47578

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 150 267,54348 388698

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hititoloji DİL 40 237,6171 67958

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) TYT 800 193,00322 1663763

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi EA 490 464,73966 3978

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi (İÖ) EA 350 453,43366 5812

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) EA 10 512,04939 462

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mimarlık SAY 60 362,44604 142414

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 220 331,15083 182868

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat (Açıköğretim) EA 150 225,59677 806631

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat (İngilizce) EA 150 368,33677 91621

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) EA 20 Tercih

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 180 383,33399 23791

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat (Arapça) SÖZ 30 396,85784 14678

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat (İngilizce) SÖZ 30 402,83025 11749

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat (İÖ) SÖZ 100 373,55243 32225

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 90 442,15762 6890

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 50 462,05294 4384

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) EA 100 240,60267 667393

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İspanyol Dili ve Edebiyatı DİL 50 421,52002 10629

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İstanbul Tıp SAY 280 530,08649 2835

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İstanbul Tıp (İngilizce) SAY 60 534,19276 2281

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) SAY 150 232,02332 526754

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 2000 209,36871 1445809

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 180 247,33328 959818

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 85 349,74296 133194

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 110 342,22657 153276

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 280 321,11194 215408

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme (Açıköğretim) EA 250 238,60121 685208

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme (İngilizce) EA 100 380,67553 68088

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İtalyan Dili ve Edebiyatı DİL 50 398,24854 16256

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) EA 120 225,08411 811854

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Klasik Arkeoloji EA 60 279,52336 393322

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kore Dili ve Edebiyatı (Korece) DİL 25 418,18224 11353

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 25 280,74901 386690

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 300 193,12351 1662314

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1000 205,2952 1503916

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Latin Dili ve Edebiyatı DİL 50 364,93677 25659

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Leh Dili ve Edebiyatı DİL 35 322,40203 38592

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Lojistik Yönetimi EA 70 305,88275 269619

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Lojistik Yönetimi (İngilizce) EA 30 327,69522 193583

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye EA 110 320,19437 218450

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 110 358,44351 147706

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) TYT 200 233,44978 1126793

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık SAY 80 435,29451 67393

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60 425,65516 75958

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 50 261,93358 500869

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Psikoloji EA 100 436,16281 10466

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 90 388,97918 18923

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) SÖZ 150 293,68399 245878

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rekreasyon (Açıköğretim) EA 800 190,74395 997837

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı DİL 50 404,01468 14721

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 1000 193,79714 1654196

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat Tarihi SÖZ 60 357,75293 53063

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2000 191,68077 1679700

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 120 370,63696 86730

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 300 225,58594 806741

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 120 378,57754 71984

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 100 360,0331 110136

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 200 232,68347 737883

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 30 418,28299 19819

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) EA

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 2200 196,7928 1618098

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji EA 80 346,65878 141434

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji (Açıköğretim) EA 300 238,62555 684992

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Su Bilimleri ve Mühendisliği SAY 50 271,78407 337353

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih SÖZ 90 412,73606 7603

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih (Açıköğretim) SÖZ 1000 227,05871 674673

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih Öncesi Arkeolojisi EA 50 267,45273 462539

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 2000 213,17805 1394135

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji SÖZ 30 380,52084 26216

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm İşletmeciliği EA 75 292,50902 326050

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 90 392,72449 16706

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ukrayna Dili ve Edebiyatı DİL 25 349,26273 30322

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 100 243,25433 643790

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Urdu Dili ve Edebiyatı DİL 40 202,72805 78428

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 450 189,43232 1701230

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 300 232,21434 742059

YKS yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?

2021 YKS tercihleri 5 Ağustos'ta başlayacak ve 13 Ağustos'ta sona erecek.

2021 YKS KONTENJAN KILAVUZU

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.