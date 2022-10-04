İstanbul MEB öğretmen banka promosyonu 2022 | İstanbul'da öğretmenlere maaş promosyonu verilecek mi? Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan milyonlarca memur, işçi ve emekliler 2022 yılında maaş promosyonun ne kadar olacağını merakla bekliyordu. Bünyesinde en fazla memuru bulunduran kurum olan Milli Eğitim Bakanlığı'nda ise öğretmenler 2022 yılında oldukça yüksek banka promosyonları aldı. İstanbul'da öğretmenlik yapanlar ise 2022 yılında kendilerine banka maaş promosyonu verilip verilmeyeceğini merak ediyor.

İstanbul MEB öğretmen banka promosyonu 2022 | İstanbul'da öğretmenlere maaş promosyonu verilecek mi? Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan milyonlarca memur, işçi ve emekliler 2022 yılında maaş promosyonun ne kadar olacağını merakla bekliyordu. Bünyesinde en fazla memuru bulunduran kurum olan Milli Eğitim Bakanlığı'nda ise öğretmenler 2022 yılında oldukça yüksek banka promosyonları aldı. İstanbul'da öğretmenlik yapanlar ise 2022 yılında kendilerine banka maaş promosyonu verilip verilmeyeceğini merak ediyor.

Milyonlarca kişi 2022 yılında banka maaş promosyonu alacak. Bankalar ile masaya oturan kurumlar çalışanlarının yüzünü güldürdü. EGM yaptığı açıklamada polislere tek seferde 27 bin lira banka maaş promosyonu ödemesi yapılacağını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları da maaş banka promosyonu olarak 27 bin TL alacak. İstanbul'da görevli öğretmenler de 2022 yılında banka maaş promosyonu ne kadar olacak? sorusuna yanıt arıyor

İstanbul MEB öğretmen banka promosyonu 2022

İstanbul'da banka maaş promosyonları için ihale süreci 2023 yılında başlaycak. İstanbul öğretmen banka maaş promosyonlarının Ocak ayında gelecek olan maaş zammından sonra 30 bin TL'yi geçmesi bekleniyor.

İstanbul'da öğretmenlere maaş promosyonu verilecek mi?

İstanbul MEB banka maaş promosyonu için önümüzdeki aylarda bankalar ile masaya oturualcak. İhale süreci 2023 yılında başlayacak. Yüz binlerce öğretmen 2023 yılında banka maaş promosyonu alacak.

Revize edilen banka pormosyonu anlaşmaarı

Bazı illerimizde öğretmenlere verilen banka promosyonları revize edildi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl gerçekleştirilen banka promosyon anlaşması neticesinde öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının elde ettikleri kazancın mevcut ekonomik göstergeler karşısında güncellenmesi için yapılan çalışmalar sonuç verdi. Banka ile yapılan karşılıklı anlaşma neticesinde eğitim çalışanlarına 12 bin TL ek promosyon ödenmesi için imzalar atıldı. Böylelikle öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının almış olacakları toplam promosyon ücreti 23 bin TL'ye yükseldi.

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde bulunan personellerin maaş promosyon ücreti, yapılan görüşmeler olumlu netice verdi. 13.400 personel için yeni sözleşme imzalandı. 9 ay önce imzalanan olduğumuz 6.860 TL tutarındaki promosyon sözleşmesi feshedilerek yeniden ihaleye çıkıldı ve yeni promosyon ücreti 23.406,5 TL olarak belirlendi.