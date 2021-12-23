Yılbaşı için dışarıda plan yapmış olanlar ve yılbaşında işe gidip gelecek olan vatandaşlar 1 Ocak İETT ücretsiz mi? İstanbul'da yılbaşında otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi? sorusunu sıkça sormaya başladı. İETT yılbaşı günlerinde ulaşımı ücretsiz yapıyor. Alınan karar doğrultusunda resmi tatil olan 1 Ocak'ta İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, özel halk otobüsleri, füniküler, tramvay, teleferik ve şehir hatları vapurları ücretsiz olarak kullanılabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz senelerde yılbaşında ulaşımları ücretsiz yapmıştı. 2022 yılbaşında da İETT ulaşımlarının ücretsiz olması bekleniyor.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 1 Ocak'ta İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. 1 Ocak'ta dışarıda olacaklar ve işe gidecek olanlar 1 Ocak İETT ücretsiz mi? İstanbul'da yılbaşında otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi? sorusunu sıkça soruyor. İşte 1 Ocak 2022 İETT sefer detayları...

1 Ocak İETT ücretsiz mi?

Geçtiğimiz senelerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Ocak'ta ulaşımların ücretsiz olmasına karar vermişti. 2022 yılbaşında da İETT seferlerinin ücrersiz yapılacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da yılbaşında otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi?

Uygulama İETT, OTOBÜS AŞ (Erguvan Otobüsler), Özel Halk Otobüsleri, Metro, Füniküler, Tramvay, Nostaljik Tramvay, Teleferik, Şehir Hatları Vapurları, Toplu Ulaşıma Entegre Özel Deniz Motorlarında geçerli olacak. Ücretsiz ulaşım Kartal – Adalar vapurunda da geçerli olacak.

İstanbulkart ile yılbaşında İETT ücretsiz

İBB Meclisi Kararı'na göre 01.01.2021 tarihinde İstanbulkart'ınızla ücretsiz ulaşım sağlayabilirsiniz. Havalimanı hatları ve Adalar elektrikli hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir.

2022 resmi tatiller

Yılbaşı Tatili

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Ramazan Bayramı 3 gün

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Kurban Bayramı 4.5 tatil

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1.5 gün tatil

İETT nedir?

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri veya resmî kısaltmasıyla İETT, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma hizmeti veren kuruluştur.

1939 yılında muhtelif şirketleri millîleştiren 3645 sayılı yasa ile "İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğü" adı altında bugünkü statüsüne kavuştu. 1945 yılında Yedikule ve Kurbağalıdere havagazı fabrikaları ile bu fabrikaların beslediği İstanbul ve Anadolu havagazı dağıtım sistemleri İETT'ye devredildi. 1961'de işletmeye alınan troleybüsler, 1984'e kadar İstanbullulara hizmet verdi. 1982 yılında çıkarılan bir yasa ile tüm elektrik hizmetleri, hak ve vecibeleriyle birlikte Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)'na devredildi. Daha sonra 1993 yılında havagazı üretim ve dağıtım faaliyetleri sona erdi. Bugün yalnızca kent içi toplu taşıma hizmeti sunan İETT, otobüs, tramvay ve tünel işletmeciliğinin yanında özel halk otobüsleri ve İstanbul Ulaşım A.Ş.'nin yönetim, işletme ve denetiminden sorumludur. İETT ayrıca İstanbul'daki raylı sistemlerin (metro ve tramvay) bir bölümünün (Eminönü - Kabataş, Sultançiftliği - Edirnekapı, Edirnekapı - Topkapı, Otogar - Başakşehir) yapımını da üstlenmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.