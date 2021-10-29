29 Ekim İETT ücretsiz mi? İstanbul'da 29 Ekim'de otobüs, metrobüs, metro, Marmaray ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koronavrüs kısıtlamaları nedeniyle ülkemizde yaklaşık 2 yıldır kutlanmıyordu. Kısıtlamaların kalkmasıyla 29 Ekim kutlamaları tüm yurtta gerçekleşecek. 29 Ekim resmi tatil olması nedeniyle bu günde gezmek isteyen vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. PEki 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da 29 Ekim'de İETT otobüs, metrobüs, metro, trenvay, Marmaray bedava mı?

29 Ekim İEETT ücretsiz mi? İstanbul'da 29 Ekim'de otobüs, metrobüs, metro, Marmaray ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koronavrüs kısıtlamaları nedeniyle ülkemizde yaklaşık 2 yıldır kutlanmıyordu. Kısıtlamaların kalkmasıyla 29 Ekim kutlamaları tüm yurtta gerçekleşecek. 29 Ekim resmi tatil olması nedeniyle bu günde gezmek isteyen vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. PEki 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da 29 Ekim'de İETT otobüs, metrobüs, metro, trenvay, Marmaray bedava mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı ulusal bayramlar içinde yer alıyor ve bu günde 1 gün resmi tatil uygulanıyor. 29 Ekim günü işe gidenler yada gezmeye gitmek isteyenler İstanbul'da İETT otobüslerinin ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Pekş İStanbul'da İETT (otobüs,metro,metrobüs,tramvay, Marmaray) ücretsiz mi?

29 Ekim İETT ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede coşkyla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı fırsat bilerek dışarı çıkmak ve gezmek isteyenlere iyi haber... İStanbul'da İstanbulkart kullanılına toplu taşımalar 29 Ekim'de ücretsiz olacak. İETT'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma sistemleri ücretsiz olarak kullanılabilecektir.

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

29 Ekim resmi tatil mi?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 Ekim'de bankalar açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramında bankalar ve tüm kamu kurumları kapalı olacak. Resmi tatil olması ndeniyle kapalı olan bankalar 1 Kasım'da açılacak. 29 Ekim'de internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden de resmi tatil olmasından dolayı EFT işlemi gerçekleştirilemiyor.

29 Ekim cuma noterler açık mı?

Noterler de resmi tatillerde kapalı olan kurumlardan. 29 Ekim'de noterler de kapalı olacak. 29 Ekim'de de resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bankalar, okullar, noterler, PTT'ler, kargolar ve devlet daireleri 29 Ekim'de faaliyette olmayacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedir?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.