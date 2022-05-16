19 Mayıs'ta okul var mı? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19 Mayıs'ta ders işlenecek mi? 19 Mayıs'ta yoklama alınır mı, yok yazılır mı? 2022 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kovid-19 kısıtlamaları olmadan tüm Türkiye'de düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. 19 Mayıs'ta okullarda, caddelerde ve meydanlarda bayram için renkli gösteriler düzenlenecek. Milyonlarca öğrenci ve veli de 19 Mayıs'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki 19 Mayıs Perşembe günü okullar tatil mi?

19 Mayıs'ta okul var mı? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19 Mayıs'ta ders işlenecek mi? 19 Mayıs'ta yoklama alınır mı, yok yazılır mı? 2022 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kovid-19 kısıtlamaları olmadan tüm Türkiye'de düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. 19 Mayıs'ta okullarda, caddelerde ve meydanlarda bayram için renkli gösteriler düzenlenecek. Milyonlarca öğrenci ve veli de 19 Mayıs'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki 19 Mayıs Perşembe günü okullar tatil mi?

Kovid-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda 19 Mayıs oldukça sönük geçmişti. Kısıtlamalar nedeniyle etkinlikler düzenlenememişti. 2022 yılında aşılama oranlarında yaşanan artış ve vaka sayılarındaki gerileme nedeniyle 19 Mayıs bu sene kısıtlama olmadan kuıtlanacak. 19 Mayıs milonlarca öğrenciyi de yakından ilgilendiriyor. Okuların açık olup olmadığı pek çok öğrenci tarfından araştırılmaya başlandı.

19 Mayıs'ta okul var mı?

19 Mayıs'ta ilkokul, ortaokul, lise ve ünüversitede okullar kapalı olacak. 19 Mayıs'ta ders işlenmeyecek.

19 Mayıs'ta okullar tatil mi?

Türkiye'nin resmi tatilleri ve milli bayramları arasında yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle okullar tatil olacak. 19 Mayıs'ta okullarda gösteriler ve etkinlikler düzenlenebilir ancak okullarda ders işlenmeyecek.

19 Mayıs'ta yoklama alınır mı, yok yazılır mı?

Okullar resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacak. Dolayısıyla 19 Mayıs'ta okullarda yoklama alınmayacak.

İstanbul'da 19 Mayıs'ta otobüsler bedava mı?

İstanbul'da mişyonlarca vatandaşın kullandığı İETT seferlerinin ücretsiz olup olmadığı merak konusu.. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2022 yılında resmi tatil ve bayram günleri içerisinde yer alıyor. İETT resmi ve dini bayramlarda vatadaşlara ücretsiz hizmet veriyor. İETT otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferleri 19 Mayıs'ta bedava olacak.

İETT ne zaman ücretsiz?

İETT seferleri 2022 yılında resmi tatillerde, dini bayramlarda ve milli bayramlarda ücretsiz olacak. İşte 2022 İETT ücretsiz günler;

1 Ocak 2022 (Yılbaşı)

23 Nisan (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)

1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü)

19 Mayıs (Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı)

2-3 Mayıs (Ramazan Bayramı – 3 Gün)

15 Temmuz (Demokrasi ve Özgürlükler Günü)

9-12 Temmuz (Kurban Bayramı – 4 Gün)

30 Ağustos (Zafer Bayramı)

29 Ekim (Cumhuriyet Bayramı)

2022 Okul Açılış Günü (Eylül)

ÖSYM Sınavları –YKS, YGS, TYT, AYT (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)

AÖF Sınavları (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)

19 Mayıs nedir?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin[2] resmî bayramıdır.[3] 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.