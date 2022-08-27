2022 İBB Sen Oku Diye başvurusu başladı mı? İBB okul yardımı ne kadar, kaç TL? Sen Oku Diye başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? 2022-2023 eğitim öğretim yılında binlerce öğrenci ve veli çocuklarının eğitimini daha kolay sağlamak için çeşitli eğitim yardımlarına başvuruyor. Bunlardan biri de İBB tarafından sağlanan 'Sen Oku Diye' eğitim yardımı. İBB okul yardımına başvurmak isteyenler başvuruların ne zaman başlayacağını araştıyor.

2022 yılında çeşitli kamu kurumları yerel yönetimler maddi durumu yetersiz olan ailelere ve öğrencilere eğitim desteği sağlıyor. Bu desteklerden birisi de İBB tarfından verilen "Sen Oku Diye" yardımı. 2022-2023 yılında İBB'nin okul yarıdmına binlerce kişinin başvurması bekleniyor. Şimdiden başvuruların başlayıp başlamadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2022 İBB Sen Oku Diye başvurusu başladı mı? İBB okul yardımı ne kadar, kaç TL? Sen Oku Diye başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? soruları İBB kırtasiye yardımına başvurmak isteyenler tarafından soruluyor.

2022 İBB Sen Oku Diye başvurusu başladı mı?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için Sen Oku Diye başvurularının başlama tarihi belli oldu. Şehit çocukları, engelli, yetim, öksüz ilkokul ve lise öğrencileri başvurularını online olarak 13 Eylül'den itibaren yapabilecek. İBB'ninstesinte yer alan açıklamada "2022 - 2023 Eğitim-Öğretim yılında da "Sen Oku Diye" eğitim desteğimiz devam edecektir. Sen Oku Diye Eğitim desteğinin başvuruları 13 Eylül'de başlıyor." denildi.

İBB okul yardımı ne kadar, kaç TL?

İBB'nin her sene verdiği Sen Oku Diye eğitim desteğinin 300 TL olacağı tahmin ediliyor.

Sen Oku Diye başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

İBB okul yardımına başvuran adayların sonuçları bir kaç hafta içinde açıklanacak. Destek almaya hak kazanan adaylar SMS ile bilgilendirilecek.

Kırtasiye yardımı nedir?

Kırtasiye yardımı her eğitim öğretim yılının başında maddi durumu yetersiz olan ailelere ve öğrencilere eğitim masraflarında kullanmak üzere yapılan destektir. Böylece öğrencilerin kırtasiyeye harcadıkları rakam en aza indiriliyor.