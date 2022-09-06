İBB kırtasiye yardımı 2022 | İBB kırtasiye yardımı nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? İBB kırtasiye yardımı başvurusu nereye yapılır? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala aileler telaşla kırtasiye malzemelerini tamamlamaya başladı. Ancak hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon kırtasiye ürünlerinin fiyatlarının da katlanarak artmasına neden oldu. Maddi durumu yetersiz olan aileler İBB kırtasiye yardımı desteği sağlıyor. Kırtasiye yardımı ile rahat bir nefes almak isteyenler İBB kırtasiye yardımı nasıl ve nereden alınır? gibi sorulara yanıt arıyor.

İBB kırtasiye yardımı 2022 | İBB kırtasiye yardımı nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? İBB kırtasiye yardımı başvurusu nereye yapılır? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala aileler telaşla kırtasiye malzemelerini tamamlamaya başladı. Ancak hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon kırtasiye ürünlerinin fiyatlarının da katlanarak artmasına neden oldu. Maddi durumu yetersiz olan aileler İBB kırtasiye yardımı desteği sağlıyor. Kırtasiye yardımı ile rahat bir nefes almak isteyenler İBB kırtasiye yardımı nasıl ve nereden alınır? gibi sorulara yanıt arıyor.

Bir sosyal devlet olan Türkiye Cumhuriyeti ihtiyaç sahiplerine her zaman yardım eli uzatmaya devam ediyor. Gıda, giyisi, yakacak yardımından kırtasiye yardımına kadar devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Devletin verdiği kırtasiye yardımının dışında belediyeler de kendi şehrinde ikamet eden vatandaşlara kırtasiye yardımı veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de kırtasiye yardımı yapan belediyeler arasında.

İBB kırtasiye yardımı 2022

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sadece sayılı günler kaldı. Öğrenciler okulları ile buluşmak için heyecanlanırken aileler ise kırtasiye masraflarının nasıl üstesinden geleceği konusunda kara kara düşünüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara kırtasiye yardımında bulunuyor. Kırtasiye yardımı ile ailelerin okul masrafları bir nebze de olsa azalıyor. İşte 2022 İBB kırtasiye yardımına dair detaylar...

İBB kırtasiye yardımı nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?

Artan hayat pahalılığı kırtasiye malzemelerinin de fiyatlarının uçmasına neden oldu. İBB öğrencilere ve ailelerin oul yolnda destek olmaya devam ediyor. İlkokul, ortaokul, lise, Özel eğitim ve rehabilitasyon öğrencileri için verilen İBB kırtasiye yardımı ailelerin rahat bir nefes almasını sağlıyor. İBB kırtasiye yardımı almak isteyenler öncelikle İBB'nin Sosyal Hizmetler müdürlüğü tarafından verilen kırtasiye yardımına başvuru yapmak oldukça kolay. Online olarak internetten yapılan başvuru ile uygun görülen adaylara kırtasiye yardımı sağlanıyor. Öğrenciler yada veliler https://senokudiye.ibb.istanbul/ adresine girerek bilgileri eksiksiz ve hatasız doldurarak "Sen Oku Diye" desteğinden faydalanma hakkı kazanabilir.

2022 İBB kırtasiye yardımı başvurusu nereye yapılır?

Artan hayat pahalılığı en çok da öğrencileri ve çocuk okutan aileleri etkiledi. Devletin verdiği desteklerin yanında yerel yönetimler de öğrencilere ve ailelerine eğitim desteği sağlıyor. Bunlardan birisi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kırtasiye yardımına ihtiyacı olan ailer öncelikle devlete bağlı olan sosyal yardımlar genel müdürlüğüne başvurabilirsiniz. İBB kırtasiye yardımı için da İBB birimleri ile irtibata geçilebilir. Ayrıca https://senokudiye.ibb.istanbul adresinden Sen Oku Diye yardım desteğine başvuru yapılabilir.

İBB kırtasiye yardımı başvıurus ne zaman başlayacak?

Ekonomik olarak zorluk çeken aileler ve çocukları eğitim hayatında desteklemek için oluşturulan 'Sen Oku Diye' projesinde öğrencilere nakdi destek sağlanıyor. Sen Oku Diye' projesi başlangıcı 13 Eylül olarak açıklandı.

İBB kırtasiye yardımı (Sen Oku Diye) Başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

Öğrencinin kendisinin İstanbul'da ikamet etmesi

Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması

Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması

Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi

Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okuyor olması