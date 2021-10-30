Hünnap yetiştirmek istiyorsanız...

Eylül ve ekim aylarında tezgahlarda hünnap görmeye başlıyoruz. Lezzetli tadı ve faydasıyla hünnabın seveni çok. İçinden çıkan çekirdeği çimlendirerek hünnabı kendiniz de yetiştirebilirsiniz. Peki hünnah çekirdeği nasıl çimlendirilir? Hünnap meyvesi nasıl yetiştirilir? Soruların cevabı haberimizde, gelin birlikte bakalım...

Hünnap meyvesi Çin hurması olarak da tanınır. Ziziphus jujuba adlı ağaçta yetişen hünnabın anavatanı Güney Asya'dır. Fakat artık dünyada da biliniyor ve sevilerek tüketiliyor. Hünnap meyvesi ciltteki kızarıklığı, şişliği, kırışıklıkları ve kuruluğu azaltmak ve güneş yanığının tedavisi için endüstride de kullanılır. Gelelim hünnabın çekirdeğini nasıl çimlendireceğinize...

Hünnabı yedikten sonra içinde kalan çekirdeği atmayıp size anlatacağımız şekilde çimlendirebilirsiniz. Peki nasıl? Hünnap çekirdeğini çimlendirmek için içi su dolu bir kaba koymanız ve bu kabı buzlukta (derin dondurucuda) 3 gün bekletmeniz gerekir. Bu işleme soğuklama adı verilir ve çekirdeğin verimli bir şekilde çimlenmesini sağlar.

3 günün sonunda kabı derin dondurucudan çıkarıp oda sıcaklığında bekletmeli ve buzun erimesini sağlamalısınız. Buz eriyince hünnap tohumlarını çıkarıp bir saksıya ekebilirsiniz.

Hünnap tohumu nasıl ekilmeli?

Öncelikle çok derin bir saksı seçmemelisiniz. Tohumun üzerine çok fazla toprak eklememeli ve eklediğiniz toprağı çok fazla bastırmamalısınız. Fazla toprak tohumun hava almasına engel olur.

Bu adımları doğru olarak gerçekleştirdiğinizde tohumlarınız saksıda çimlenmeye başlayacaktır. Tohum çimlendirme işlemini sonbahar kış gibi soğuk havalarda gerçekleştirirseniz çimlenme ilkbaharda tamamlanacaktır. Çimlendirme işleminin kısa sürmesini istiyorsanız tercih etmeniz gereken mevsim ilkbahar sonu ve yazdır. Sıcak havaların etkisiyle tohum 2-3 hafta içerisinde çimlenecektir.

Hünnap doğru bir şekilde nasıl yetiştirilir?

Hünnap çekirdeği çimlendi şimdi sıra yetiştirmede... Hünnap doğru bir şekilde yetiştirilirse kocaman bir ağaca dönüşür, saksı bitkisi olarak kalmaz. Bu yüzden saksıda çimlendirdiğiniz hünnap çekirdeğini doğru vakit geldiğinde bahçeye eklemisiniz. Bu sayede verimli bir şekilde yetişecektir.

Hünnap fidanını ekmek için doğru zaman kasım ayı ile nisan arasındaki aylardır. Bu ayları tercih ederseniz çok fazla verim alırsınız. Hünnabın toprağı torf bakımından zengin bir toprak olmalıdır. Toptağa ekmeden önceki saksısı ise 9-10 litrelik büyük bir saksı olmalıdır. Bu sayede bitki kendine büyüme alanı bulabilir. Ektikten sonra can suyunu unutmamalı mutlaka vermelisiniz. Birden çok fidan ekmek istiyorsanız fidanlarınızın aralığı 5-6 metre olmalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.