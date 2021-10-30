Aronya çayı zayıflatıyor

'Süper meyve' olarak adlandırılan ve chokeberry olarak bilinen aronya meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor. İnsan sağlığına birçok yararı bulunan bu meyveyi gelin birlikte inceleyelim...

Halk arasında kuş kirazı, avcı üzümü gibi isimlerle anılan aronya "süper meyve" olarak da adlandırılıyor. Gün geçtikçe popülarite kazanan bu meyve içeriğinde birçok yararlı madde barındırıyor. Antioksidan bakımından zengin olan aronyanın ana vatanı Kuzey Amerika. Ülkemizde ise tüm Karadeniz Bölgesi'nde fakat daha çok Bolu'da yetişiyor. Aronyanın dünya üzerinde birçok çeşidi mevcut. Zehirli çeşitleri de olduğu için bu süper meyvenin mutlaka alanında uzman kişiler tarafından toplanması gerekiyor.

Aronyanın yararları neler?

Aronya güçlü antioksidan özelliğiyle vücudun direncini artırıp bağışıklık sistemine güç katıyor. Vücudu toksinlerden arındırıyor ve kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde sürmesini sağlıyor. Bu sayede de damar tıkanıklığını, kalp krizini önlüyor.

Kan dolaşımına katkısı sayesinde kişide tansiyon hastalıklarına şifa oluyor ve özellikle de yüksek tansiyon riskini azaltıyor. Yüksek kolesterole de iyi gelen aronya karaciğeri temizliyor ve sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etmesine katkıda bulunuyor.

Hazımsızlık ve şişkinlik gibi sıkıntılar yaşayan insanlara çare oluyor. Zayıflamak isteyenlere destek oluyor. Kolajen üretimine de katkı sağlayarak ciltte yaşlanmayı azaltıyor, hücrelerin hızlı yenilenmesini sağlıyor.

Aronya çayını nasıl hazırlamamız gerekiyor?

Aronya çayını evde hazırlamak istiyorsanız ilk olarak kurutulmuş ve öğütülmüş aronya meyvesi temin etmeniz gerekiyor. Bu temini güvenilir bir aktardan sağlamanızda ise fayda var. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi aronyanın zehirli türleri de mevcut ve bu yüzden uzmanlar tarafından toplanmış olması gerekli. Güvenilir olmayan bir aktardan satın alacağınız bu meyveden yarar beklerken zarar görebilirsiniz. Bizden söylemesi!

Kurutulup öğütülmüş aronya meyvesini sıcak bir fincan suya ekleyip 10 dakika kadar demleyip afiyetle içebilirsiniz. 1 fincan için 1 çay kaşığı öğütülmüş aronya yeterlidir.

Taze aronya bulabilirseniz suyunu sıkıp içerisine nar veya limon suyu da ekleyip zenginleştirebilirsiniz.

Aronyanın vücudumuza bir zararı var mı?

Diyabet (şeker hastalığı), kalp ve damar hastalığı gibi ciddi bir hastalığınız varsa, düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız veya sıkı bir diyet yapıyorsanız doktorunuza danışarak bu meyveyi tüketmelisiniz.

Alerjik bünyeye sahip insanlar bu süper meyveden uzak durmalı. Hamilelik dönemindeyseniz doktorunuza danışarak tüketmelisiniz.

Gün içerisinde aronya çayından yalnızca 1-2 fincan içmelisiniz. Aşırı tüketirseniz ishal yaşayabilirsiniz.

Çayını önceden hazırlamamalı, taze tüketmelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.