Giresun'da yarın 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Giresun'da yarın okul var mı? Giresun'da hangi ilçelerde okullar tatil? Soğuk hava dalgasının etkisinde olan Giresun ve Ordu'da hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü. Ordu ve Giresun'da başlayan kar yağışları kentte yaşamı olumsuz etkiliyor. 14 Mart Pazartesi günü de kar yağışlarının beklendiği Ordu ve Giresun'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

Giresun'da yarın 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Giresun 'da yarın okul var mı? Giresun'da hangi ilçelerde okullar tatil? Soğuk hava dalgasının etkisinde olan Giresun ve Ordu'da hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü. Ordu ve Giresun'da başlayan kar yağışları kentte yaşamı olumsuz etkiliyor. 14 Mart Pazartesi günü de kar yağışlarının beklendiği Ordu ve Giresun'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ilk olarak Karadeniz'de kendisini gösterdi. Karadeniz'den tüm yurda yayılan Sbirya soğuk hava dalgası pek çok ilde hava sıcaklıklarının düşmesine ve yoğun kar yağışlarına neden oldu. Ordu ve Giresun'da da ar yağışları şiddetli şekilde kendisini gösteremeye devam ediyor. Giresun'da ve Ordu'da 14 Mart Pazartesi günü okula gidecek olan öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Giresun'da yarın 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi?

Giresun için beklenen açıklama Giresun Valiliği'nden geldi. 14 Mart Pazartesi için okullar Giresun'da tatil edildi. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 13 Mart Pazar günü Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik Makamında toplanarak; Giresun genelindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmesine oy birliğiyle karar verdi. Alınan karar gereğince; İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, İlimiz genelinde 14 Mart 2022 Pazartesi günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 ( Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca İlimiz genelinde, Engelli ve Hamile personeller de 14 Mart 2022 Pazartesi günü, 1 (Bir) gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Ordu'da 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi?

Giresun'da yarın yanı 14 Mart Pazartesi günü için henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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